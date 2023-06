Karim Benzema marxa a l’Aràbia Saudita. El davanter francès ha acceptat finalment l’astronòmica firma arribada del país àrab i abandonarà el Reial Madrid després de 14 temporades a la casa blanca.

Oferta a Benzema aquesta setmana

A principis d’aquesta setmana, el davanter francès es va reunir a Madrid amb un emissari de la Lliga saudita que li va proposar la suculenta oferta. 200 milions per dues temporades i la possibilitat d’allargar el contracte amb una tercera d’opcional. Un oferiment que als seus 35 anys semblava difícilment rebutjable.

Després d’aquesta trucada, Karim va telefonar a Florentino Pérez i li va comentar que volia prendre’s uns dies per decidir què fer amb el seu futur. Tot i que el club i el jugador ja havien emparaulat l’acord de renovació per una temporada més, que a més estava inclòs al contracte en una clàusula per haver guanyat la Pilota d’Or, el president li va dir al davanter que es prengués el temps que necessités i que tenia les portes del Madrid obertes tant per quedar-se i penjar les botes al club com per marxar a l’Aràbia Saudita davant una oferta aclaparadora.

Karim marxa del Reial Madrid després de jugar catorze temporades amb l’equip blanc durant les quals ha disputat 438 partits i ha marcat 353 gols, xifres que el converteixen en el segon màxim golejador de la història del club merengue, per darrere de Cristiano Ronaldo (451), però amb trenta més que Raúl González Blanco.

La sortida de Benzema obre un forat a la plantilla blanca, que ja estava pentinant el mercat per reforçar la posició de davanter, a la qual arribarà cedit l’espanyolista Joselu per substituir Mariano. No obstant, la sortida de Karim obliga a visitar el mercat per buscar un 9 de jerarquia internacional i l’elegit és Harry Kane. Un davanter que agrada als despatxos i al vestidor d’Ancelotti.

Kane, l'objectiu

Kane, de 29 anys, està a l’aparador després que el Tottenham s’hagi quedat fora de la Champions. El preu de sortida, segons afirma la premsa anglesa, seria de 120 milions, però els blancs no se’n gastarien més de 80 perquè ja tenen tancada la compra de Bellingham, i el preu del centrecampista del Borussia Dortmund no baixarà de 100 milions en cap cas.