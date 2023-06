El Girona ha deixat escapar l'oportunitat de disputar la Conference League la temporada que ve en perdre per 2-1 al camp de l'Osasuna, un resultat que provoca que els navarresos sí que obtinguin aquesta posició per disputar la competició europea la temporada que ve. Dos gols del davanter centre croat Ante Budimir gairebé consecutius i gairebé iguals han donat el triomf a l'equip de casa.

Així, a l'inici de la segona part, l'Osasuna ha trobat una autopista per la seva banda dreta. En primera instància l'ha aprofitada Kike Barja i, tot seguit, Jon Moncayola, per executar dues centrades precises, la primera al peu dret i la segona al cap de Budimir, que no ha perdonat. El Girona ha retallat la distància amb un altre cop de cap, aquest de Reinier en la sortida d'una falta, però no ha estat suficient.

El Madrid acaba segon

Finalment, el Reial Madrid ha acabat la lliga en segona posició gràcies a un empat a última hora del Vila-real contra l'Atlètic de Madrid a la Cerámica. Al Bernabéu, on s'acomiadava Benzema, Sancet ha avançat l'Athletic, però el francès ha igualat de penal. A Vila-real, l'Atlètic guanyava per 1-2 amb dos gols de Correa, que havien remuntat el de Jackson, però l'àrbitre ha expulsat Witsel i el jove Pascual ha empatat en el descompte.

En els altres partits de la tongada europea, el Mallorca ha completat un gran any sent novè i vencent el Rayo per 3-0, amb gols de Muriqi, Copete i Ángel, i la Reial Societat ha derrotat el Sevilla per 2-1, amb anotacions de Brais Méndez i Momo Cho per als bascos i de Lamela per als andalusos, en el comiat de l'afició a Illarramendi.