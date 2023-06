El Joanenc va tancar una temporada històrica perdent contra el líder, el San Juan de Montcada (1-3). Ambdós equips, juntament amb el Castellar i el CD Montcada, jugaran l'any que ve a Primera Catalana, així que el partit va ser una festa, que va continuar amb la rua posterior dels jugadors bagencs pels carrers del municipi, juntament amb la plantilla del Juvenil A, que també ha aconseguit l'ascens. És la primera vegada que el primer equip puja a aquesta divisió, en l'any del centenari.

El partit va començar malament pels interessos del Joanenc. Als primers minuts, els líders van demostrar que són un equip de grandíssim nivell i van posar contra les cordes als bagencs, que havien aprofitat per fer jugar a jugadors poc habituals en els esquemes de Marc Viladrich. Al minut vint del matx, els vallesans van fer el primer gol, obra de Jonatan López. Just abans del descans, altre cop López va marcar el segon gol.

Al segon temps, el Joanenc va tenir opcions per empatar el partit i, en una d'aquestes, Serra va escurçar distàncies. Al cap de set minuts, Jonatan López, de nou, va anotar el 1-3 definitiu per anotar-se el seu hattrick personal i sentenciar el matx.

Al final, però, va ser el moment de celebracions pel club de Sant Joan de Vilatorrada. Al camp, es va aprofitar la ocasió per a acomiadar a Carles Fernández "Charly", que penjava les botes després de dotze temporades al primer equip, i es va fer la tradicional rua pels carrers del centre del municipi bagenc, acompanyats pels aficionats i conciutadans, que no es van voler perdre la celebració de la gesta història que posa el punt i final a l'exitós any del centenari de l'entitat.