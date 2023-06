Tres partits, tres victòries i merescuda classificació per a la Fase Final del campionat d’Espanya. La formació aleví A del Covisa Manresa FS va sotmetre els seus oponents en la segona i la tercera jornades de la Fase Prèvia de l’estatal de la categoria i va aconseguir l’accés per a la decisiva Fase Final de la competició, que es desenvoluparà els propers dissabte, 17 i diumenge, 18 de juny en una seu que encara s’ha de determinar.

Després de vèncer el navarrès Aurrerrá KE de Leitza (3 a 0), divendres, en la jornada inicial del grup A la Fase Prèvia, amb seu a Manresa, dissabte, els jugadors entrenats per Marc Cirera van golejar el Sala 10 Saragossa (6 a 1). Recordem que en l’altre partit de la primera jornada, el conjunt aragonès va encaixar una derrota contra el palmesà Entreculturas Mintesión (5 a 3). L’altre partit de la jornada sabatina va enfrontar la formació de les Illes Balears i el conjunt navarrès. La formació de Palma va superar el seu oponent per un mínim 2 a 1.

Per tant, ahir, diumenge, el Covisa Manresa FS i l’Entreculturas Montensión van dirimir en un decisiu duel quina de les dues formacions aconseguiria l’anhelada classificació per a la Fase Final. Els blanc-i-vermells van imposar-se als palmesans per un contundent 3 a 0 i van certificar que competiran pel ceptre estatal amb els conjunts alevins d’El Pozo Múrcia, el CD El Ejido i el CD Moprisala Toledo. El Sala 10 Saragossa va vèncer l’Aurrerá KE de Leitza (2 a 3) i va finalitzar en tercera posició.

El juvenil B puja a la Divisió d’Honor Juvenil Catalana

D’altra banda, el juvenil B del degà del futbol sala manresà va golejar el CFS Manvert Corbins (4 a 0) en el play-off d’ascens a la Divisió d’Honor Juvenil Catalana. Els gols materialitzats per Sergi Piquer (min 30), Gerard Òrrit (min 35), Oriol Lorente (min 36) i Marc Barrio (min 46) van permetre els blanc-i-vermells pujar de categoria.