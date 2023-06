El Nou Bàsquet Olesa va tancar amb derrota per 91-73 davant el CB Ripollet un curs històric pel club. Els del Baix Llobregat nord no van aconseguir vèncer un equip vallesà que es presenta com un dels conjunts amb més nivell per endur-se la Final a Quatre de Copa Catalunya. Per la seva banda, els olesans segellen una temporada que certifica el seu segon ascens en dos anys, i els permetrà gaudir d'una plaça a l'oficiosa Supercopa Catalunya l'any vinent.

L'Olesa va començar amb empenta el matx, sobretot pel que respecta a la seva capacitat ofensiva. Tot i això, la resposta vallesana va ser excepcional, i un encert des de més enllà dels 6,75 gairebé incomprensible els mantenia al partit. Els del Baix Llobregat nord tenien clar que el seu objectiu havia de ser el de reduir els percentatges rivals, però amb un pavelló rival ple a vessar, va esdevenir una tasca impossible. Tot i això, el resultat a la mitja part era de 45-44. A la represa, però, les cames olesanes van dir prou. Els triples vallesans cada vegada es feien més pesats, i la llosa mental de dues temporades senceres a la zona alta de la classificació, es va certificar amb una derrota final que els deixa sense opcions per a accedir a la Final a Quatre pel títol de Copa Catalunya, i un potencial ascens a Lliga EBA. CB RIPOLLET: Ortega 11, Vilanova 29, Sanchez 8, Quiros 15, Ayuso 6 –cinc inicial– Serra, Alvarez 14, Cubiña, Santana 4, Brualla 2, Carrasco, Puig 2. NOU BÀSQUET OLESA: Ala 10, Morales 10, Aliaga 6, Claramunt 11, Alemany 2 –cinc inicial– Roy 8, Marc Fontanals 9, Albert Fontanals, Nafria 2, Ibañez 2, Exposito 2, Romero 11. ÀRBITRES: Alejandro Rodriguez i Sergi del Olmo. PARCIALS: 23-22, 45-44 (descans), 65-57, 91-73