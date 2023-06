La Salle Manresa va caure per 69-60 al pavelló Castell d'en Planes de Vic. Malgrat la derrota, els manresans tornen a la capital del Bages amb opcions de mantenir la plaça a Copa Catalunya de cara l'any vinent. Un partit de tornada en el qual, els bagencs, hauran de vèncer per més de 9 punts i eixugar així el dèficit que mostrava el resultat en el final dels primers 40 minuts d'eliminatòria.

El partit no va iniciar de la manera esperada pels interessos manresans. La permissivitat defensiva en les ràpides transicions vigatanes va permetre que els locals assolissin ràpidament un avantatge notori, i així dominar el ritme del marcador i del matx. Un estil de joc que encaixava de ple amb les capacitats dels osonencs, que basteixen un planter molt jove a qui beneficiava l'elevat ritme sobre el parquet. A més, la bona dinàmica en la qual es trobaven els de la capital osonenca va propiciar que també augmentés el seu encert exterior. Una circumstància que va fer créixer l'avantatge local fins als 15 punts al descans, tot i les bones lectures ofensives manresanes, que buscaven aprofitar el seu avantatge sota els taulells.

A la represa, però, els visitants van corregir les principals errades comeses en els primers 20 minuts de duel. Els bagencs van començar a dominar lleugerament el ritme del partit, però els locals continuaven mostrant una gran versió. Encara que el desavantatge era notori, fins a 21 punts, els manresans no van abaixar els braços, i es van centrar a rebaixar el dèficit per garantir-se un partit de tornada amb opcions. Uns darrers 6 minuts de partit gairebé excel·lents dels manresans van provocar que l'avantatge local es reduís fins als 6 punts, tot i que ja era massa tard per a somiar amb el triomf.

D'aquesta manera, els manresans es van haver de conformar amb una derrota final, que tot i no ser ideal, dona esperances als de la capital del Bages. Conscients de la rellevància del matx, moltes van ser les persones relacionades amb el club que es van desplaçar fins a Vic per a donar suport als manresans, un fet que els bagencs esperen repetir en el partit de tornada, i omplir el pavelló de La Salle per assolir la permanència.