Un home va morir aquest dissabte quan «va saltar al buit» des de la tribuna Sívori Alta de l’Estadi Monumental, mentre es disputava el partit que enfrontava el River Plate amb el Defensa y Justicia. L’incident va provocar la suspensió del partit que disputaven els Millonarios i Defensa y Justicia en la 19a jornada del Torneig Lliga Professional del futbol argentí.

«El Comitè de Seguretat en el Futbol i el Club Atlético River Plate lamenten informar que, en el partit d’aquesta tarda contra Defensa y Justicia, un simpatitzant va saltar al buit des de la tribuna Sívori Alta i va morir a l’acte. El servei mèdic va arribar a l’instant al sector de l’incident, igual que la policia i els diferents organismes de seguretat», va explicar l’entitat en un comunicat hores després dels fets. Segons el text publicat, en la caiguda «no hi va haver intervenció de tercers» i es va constatar que «no va existir cap situació de violència a la tribuna ni al voltant seu».

«No hi va haver cap empenta»

El club va aclarir que el seguidor «tenia el seu abonament» en aquesta zona de l’estadi que, en el moment de la caiguda, «es trobava al 90% de la seva capacitat». L’entitat de Núñez també va explicar que la Unitat Fiscal Especialitzada en Esdeveniments Massius, així com els organismes de seguretat, «estan actuant i fent les investigacions pertinents».

Segons va explicar un paramèdic als mitjans locals, el seguidor va patir «un traumatisme gravíssim de crani» al caure des de la safata superior de la tribuna Sívori, situada al fons de l’estadi del River Plate. «Va morir a l’acte. Va patir un traumatisme greu al caure de 15 metres. Va caure o es va llançar, no hi va haver cap empenta», va assenyalar Alberto Crescenti, titular del SAME (Sistema d’Atenció Mèdica d’Emergències) a DSports Radio.

Comunicat de la federació

Per la seva banda, l’Associació del Futbol Argentí (AFA) va publicar un missatge en les seves xarxes socials per expressar el seu «condol als familiars i éssers estimats» del simpatitzant mort i a tothom el món riverplatenc», mentre va lamentar «profundament la mort» del seguidor.

La AFA, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, lamenta profundamente el fallecimiento del hincha de River Plate durante el partido con Defensa y Justicia y envía sus condolencias a familiares y seres queridos de la persona y a todo el mundo riverplatense. https://t.co/2jpgO0CjXT — AFA (@afa) 3 de junio de 2023

Havien transcorregut 26 minuts des de l’inici del partit, que es mantenia sense gols, quan l’àrbitre Fernando Rapallini va determinar la suspensió al ser informat del luctuós succés.

Després d’aquesta decisió, que va acabar amb les dues plantilles marxant als vestidors, el partit s’haurà de reprogramar.