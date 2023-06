La primera edició de la TEA Football Cup va combregar dissabte al voltant de 600 persones al Municipal de Sant Fruitós en una jornada capitanejada per la solidaritat i el bon futbol formatiu. La iniciativa en qüestió, que té com a objectiu donar visibilitat a totes les persones que pateixen trastorn de l'espectre autista, va servir per a recaptar fons pel Centre de Recursos TEA de la Catalunya Central, a més de sensibilitzar a tots els presents. Una data que, per al coordinador del torneig, Arnau Sánchez: "en general, va sortir com ens esperàvem, tot i les incògnites característiques d'un canvi de format com el que plantejàvem aquest any".

La iniciativa tenia com a objectiu transcendir el purament esportiu: "volem que la TEA Football Cup sigui més que un torneig de futbol", i per això es van introduir elements externs a la competició com un futbolí inflable 3x3 o un discjòquei per animar les estones sense futbol. Els sortejos constants van ser un altre dels elements diferencials del torneig, i és que col·laborant amb el CR TEA i gràcies als patrocinadors de l'esdeveniment, es van anar sortejant diferents elements d'entre tothom qui hi volia participar. L'actuació de la colla castellera dels Tirallongues va ser també un altre dels aspectes diferencials de la iniciativa, una intervenció que, segons Sánchez "va ser molt ben rebuda entre tots els assistents". En definitiva, un conjunt d'ofertes que contribueixen a diferenciar el torneig i atorgar-li valor afegit, que suprimia les llargues esperes entre partits característiques d'aquests tornejos d'un dia. Tot i la baixa d'última hora d'uns dels 20 conjunts que havia de bastir el torneig, el nivell futbolístic exhibit va ser destacable, una de les prioritats pels organitzadors. Encara que s'aconseguís l'objectiu inicial, Sánchez mira més enllà, i reconeix que "ens hem quedat amb l'espineta que alguns equips amb qui vam contactar no van poder venir". Una circumstància que el coordinador del torneig mirarà d'adreçar de cara a les pròximes edicions. Encara en plana esportiva, Arnau Sánchez comenta que "aquesta primera edició ens ha permès copsar alguns detalls a millorar", com els encreuaments posteriors a la fase de grups de la competició. De la mateixa manera, l'organització del torneig s'han compromès a implementar millores en altres apartats de l'esdeveniment, com la localització de les diferents barres per comprar menjar i beguda, que s'unificaran per fer-ho més còmode pels assistents. El FC Barcelona es va proclamar campió de la Fase d'Or del torneig en imposar-se per 3-0 al FC Andorra. Pel que fa a la Fase de Plata, va ser l'EF Gavà qui va derrotar per 0-4 a l'UFB Jabac i Terrassa. Al seu torn, en la final de la Fase de Bronze, l'EF Tàrrega va vèncer per 1-2 a la tanda de penals l'ENFAF. La TEA Football Cup va ser una festa, i un dels detalls que va contribuir en el seu èxit va ser la introducció d'un premi a la millor afició. Una proposta que, tal com pretenia l'organització, va crear un gran ambient, tant durant com després dels partits. D'una manera molt més orgànica, la cerimònia d'entrega de trofeus també es va convertir en un dels punts forts. I és que la unió de jugadors i familiars a les graderies va impulsar un ambient de comunió molt destacable.