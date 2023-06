El gimnasta de l'Egiba Thierno Boubacar Diallo ha posat punt final a la seva participació en la prova de la Copa del Món que s'ha disputat des de dijous a Tel Aviv (Israel) amb una medalla de bronze en el seu aparell preferit, les paral·leles. Diallo, a més, ha estat a punt de sumar un altre podi en finalitzar cinquè en la barra fixa.

Així, Diallo ha obtingut una nota de 14,150 punts, més de mig punt per damunt de l'actuació que va fer divendres en la fase classificatòria. Només ha estat superat pel turc Ahmet Onder, que s'ha endut l'or amb 14,350 punts, i per l'hongarès Krisztofer Meszaros, segon amb 14,200. Ha avantatjat en 150 mil·lèsimes el quart, l'alemany Glenn Trebing, que ha totalitzat 14,000 punts justos. Han completat la final el turc, i plata en els europeus d'Antalya, Ferhat Arican (13,600), els israelians Pavel Gulidov i Uri Zeidel (13,500 i 13,200, respectivament) i l'australià Mitchell Morgans (12,600).

El manresà ha estat a punt d'aconseguir una altra medalla, però li ha faltat dues dècimes i mitja. Ha estat en la barra fixa, en què ha estat cinquè amb 13,150 punts, molt millor que divendres, però no el suficient per ser tercer. El bronze ha estat per a Trebing, amb 13,400 punts i enmig, en quart lloc, ha estat Meszaros, amb 13,250.

La prova ha estat guanyada per Néstor Abad, company de Dialló en l'equip estatal. El gimnasta alcoià ha fet un gran resultat, 13,800 punts, i ha avantatjat en dues dècimes el segon classificat, l'israelià Alexander Myakinin.

Un bon balanç

Amb aquests resultats, Diallo completa una bona prova de la Copa del Món, ja que dissabte va obtenir un cinquè lloc en cavall amb arcs i un setè en anelles. L'únic punt no tant positiu va ser la no classificació per a la final de terra, en què va quedar novè i va ser el primer reserva. El bronze d'ara s'afegeix a la medalla del mateix metall que va obtenir en els europeus d'Antalya de l'abril passat i confirmen el bagenc com una de les peces fixes de la selecció tant per al proper mundial d'Anvers, com per als Jocs Olímpics de París del 2024.

En l'altra final masculina del dia, la de salt, el representant de l'equip estatal era el balear Nicolau Mir, que ha quedat setè amb 13,475 punts. Hi ha hagut doblet d'hongaresos, amb Meszaros primer i el seu company Botond Molnár, segon.

Més medalles han arribat per a l'equip espanyol en la competició femenina. La catalana Alba Petisco ha estat tercera en terra, amb una nota de 13,167 punts, superada per l'australiana Georgia Godwin i la francesa Morgane Osyssek-Reimer. Millor ha quedat la sevillana Ana Pérez, plata en barra d'equilibris amb 12,867 punts, només per darrere de la gala Marine Boyer.