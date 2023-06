El pilot neerlandès Max Verstappen (Red Bull) ha afermat el seu lideratge en el Mundial de Fórmula 1 després de guanyar aquest diumenge amb una superioritat absoluta el Gran Premi d'Espanya, setena cita del Mundial, per davant dels millorats Mercedes de Lewis Hamilton i George Russell, amb Carlos Sainz (Ferrari) cinquè i Fernando Alonso (Aston Martin) setè.

Verstappen continua imparable, amb la seva cinquena victòria de la temporada en set curses, tercera consecutiva després de les de Miami i Mònaco, i reforça el seu lideratge en un campionat que sembla tenir controlat. I el podi el van completar els dos Mercedes, amb una gran millora i amb remuntada inclosa de Russell, de la 12a posició en graella al tercer calaix del podi.

Per part seva, Carlos Sainz no va poder retenir la segona plaça de la 'qualy' i va patir molt per contenir els Mercedes i a 'Checo' Pérez (Red Bull), que li van passar per damunt a final de recta en una cita on Ferrari no va destacar per la seva velocitat punta. Pitjor li va anar a Fernando Alonso, que va guanyar una plaça respecte a la sortida però va estar massa lluny del líder, en el seu pitjor resultat del campionat.