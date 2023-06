Jorge Messi, pare i agent de Leo Messi, s’ha reunit 25 minuts amb Joan Laporta, el president del Barça, segons ha revelat el periodista Toni Juanmartí al seu compte de Twitter. Aquesta cita s’ha realitzat al domicili particular del dirigent blaugrana a Barcelona. Són hores clau per conèixer el futur de l’estrella argentina, que s’ha desvinculat oficialment del París SG després de dos anys frustrants. I Xavi l’espera amb els braços oberts a Barcelona.

Ahora mismo, reunión en casa de JOAN LAPORTA entre el presidente del Barça y JORGE MESSI para tratar el posible regreso del jugador argentino. pic.twitter.com/dYVu16QTz8 — Toni Juanmartí (@tjuanmarti) 5 de junio de 2023

«Hem parlat, però no hi ha res concret», ha dit Jorge Messi, que admet, això sí, que al seu fill li «encantaria» tornar al Barça. Però encara no hi ha cap acord, ja que està pendent que la Lliga oficialitzi l’aprovació del pla de viabilitat que ha preparat el club blaugrana.

Entre l’Aràbia Saudita, els EUA i Barça

Messi contempla la descomunal oferta de l’Aràbia Saudita, que li proposa un contracte anual de 400 milions d’euros, i una altra de l’Inter de Miami, de la MSL dels Estats Units. Però el jugador desitja tornar al Barça, el club del qual va haver de marxar en contra de la seva voluntat fa menys de dos anys. Llavors havia de renovar però, 48 hores més tard, es va trobar al parc dels Prínceps parisenc en la seva presentació com estrella del club francès.

La secuencia de la reunión entre Laporta y Jorge Messi. Tuvo que bajar el presidente del Barça para mostrarle a Jorge el portal🏠 pic.twitter.com/CE772Q8GHF — Toni Juanmartí (@tjuanmarti) 5 de junio de 2023

«No en sé res», ha dit Jorge Messi en concloure la seva curta reunió amb Laporta. No ha arribat a mitja hora. «Hem parlat, però res concret», ha afegit el pare i agent del davanter en sortir del domicili del president. «Ja veurem, ja veurem... Li encantaria venir. Hem de parlar, confia que pot tornar. És una opció. Quan ho decidirà? Hem de parlar de moltes coses. Aviat? Esperem que sí», ha afegit Jorge Messi.