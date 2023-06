L'ala de la Seu d'Urgell Anna Palma torna a casa i signa per a les dues properes temporades amb el Cadí La Seu, convertint-se en el primer fitxatge del nou projecte de l'equip català, després d'assegurar la continuïtat de Montse Brotons, Júlia Soler i Elise Ramette. És un “bon moment per tornar” assegura la jugadora, que remarca que, "sense cap dubte no sóc l'Anna de quan tenia 18 anys; sóc una jugadora que ha crescut i que té més experiència".

L'exterior, de 24 anys, ha militat les últimes tres temporades a l'Embutidos Pajariel Bembibre i on ha estat la tercera jugadora amb més partits (89) amb el club d'El Bierzo a la Lliga Femenina Endesa. Només Monty, amb 120, i Eli Vivas, amb 94, acumulen més partits a l'equip lleonès.

Palma va arribar al Bierzo el 2020 després de debutar a la Lliga Femenina Endesa amb el Cadí La Seu. Al conjunt lleidatà, a la temporada 2018-2019, Palma va formar part d'aquell equip que va finalitzar en tercera posició a la competició domèstica i va aconseguir les semifinals del play-off pel títol.

El curs 2019-2020, Palma va ser una de les jugadores importants de l'equip dirigit per Bernat Canut, fet que li va valer per fitxar per l'Embutidos Pajariel Bembibre. A l'equip lleonès també es va erigir com una fixa per als plans de Pepe Vázquez. De fet, no es va perdre cap partit la temporada 2020-2021.

A la següent no li va anar gens bé. Això sí, l'última temporada al Bierzo ha disputat 30 partits i s'ha convertit en centenària, tot i els seus 24 anys, a la Lliga Femenina Endesa. Amb Diego García ha tingut molt més protagonisme amb 5,9 punts, 3,8 rebots i 4,7 de valoració.

La jugadora torna a casa seva i arriba amb experiència a les seleccions de formació i sent convocada també per la selecció catalana. A més, aquest mes de juny formarà part de la selecció 3x3 U23 a la 'Nations League Europe' 2023 a Bratislava.

"Tinc moltes ganes de tornar a jugar amb la samarreta del Cadí i al Palau d'Esports"

"Vaig prendre la decisió de marxar i torno després de jugar molts minuts després de tres temporades", afirma l'ala de l'Alt Urgell en declaracions distribuïdes pel club lleidatà.

A més, parla de la seva millora com a jugadora: "Especialment, penso que aquesta temporada he fet un pas endavant a nivell ofensiu. He tingut molta més confiança en mi mateixa".

Anna Palma veu amb il·lusió el fitxatge. "Torno a casa. Tinc moltes ganes de tornar a jugar amb la samarreta del Cadí i al Palau d'Esports. Estic convençuda que construirem un bon equip i amb un bon nucli. Això ens ajudarà a tots”, ha sentenciat Palma.