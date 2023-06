“Del meu Numància no me’n parlis que ha baixat. Hi havia vuit equips que a l'última jornada es jugaven el descens! El Numància, a casa i depenent de si mateix, va perdre amb l'Atlètic Balears i se n'ha anat al forat, i no havia entrat en descens en tota la temporada… La Primera Federació és millor que moltes primera divisió d'altres països, no en tinc cap dubte. No només veus jugadors de qualitat, també veus unes estratègies i un nivell de joc terrible”. Raúl Ruiz (Logroño, 1962) ha jugat a regional, 2a B, Segona Divisió i a Primera i des que es va retirar el 1996 ha estat una de les veus que, a través de la televisió, millor ha sabut comunicar a l'aficionat les sensacions més terrenals d’un vestidor de futbol. Ara dirigeix i presenta un programa setmanal sobre la renovada Primera Federació als canals de Twitch, YouTube i Twitter de la RFEF: #ElFútbolDePrimera. Ara juga a casa.