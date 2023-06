El Covisa Manresa ha anunciat aquest dimecres, a través d'una piulada a Twitter, que no renovarà el contracte del seu entrenador durant l'última temporada, Borja Burgos. El tècnic vallesà ha portat l'equp a la segona posició del seu grup de Segona Divisió B aquesta temporada i ha arribat fins a la segona de les tres eliminatòries d'ascens a Segona, en què va quedar eliminat dissabte en caure contra el Melistar Melilla, guanyant en l'anada per 4-3 i perdent per 8-2 en la tornada.

En la breu nota del club, no s'expliquen els motius de la decisió de no continuar comptant amb ell i si surt del club o del mateix tècnic. La piulada ha estat resposta per alguns jugadors, com Asís o Manu, agraint la feina feta per Burgos.

Es dona la curiosa circumstància que els tres últims entrenadors que han dut el Covisa Manresa a disputar fases posteriors a la temporada regular, no han continuat al càrrec. El 2018, Gerard Floriach va convertir l'equip en campió en el seu grup i va ser eliminat pel Colo-Colo de Saragossa. Va ser destituït quan les dues parts ja havien informat de la seva continuïtat. La temporada passada tampoc no va seguir Pau Machado, del qual es va anunciar la seva no continuïtat abans d'acabar la competició però que va classificar el Covisa per a la primera fase d'ascens, en què va ser eliminat pel Mataró. L'equip també va assolir plaça per jugar la Copa del Rei d'aquesta temporada.

En el cas de Burgos, l'equip va ser segon de la lliga regular després d'un bon final de campanya i va passar una ronda, en què va remuntar un 5-1 al Cerdanyola guanyant per 6-0 al Pujolet abans de ser eliminat. En una entrevista a Regió7 publicada divendres, explicava que una derrota a Melilla no hauria d'explicar tota la temporada ja que "quan vam començar, a l'agost, tots hauríem firmat trobar-nos en la situació en què ens trobem ara".