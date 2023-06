El jove pilot d’Olost de Lluçanès Gil Membrado, de 15 anys, va mantenir a terres castellano-lleoneses la ratxa triomfal que acredita en el seu primer exercici prenent part en proves organitzades a l’Estat espanyol. Aquest darrer cap de setmana, l’olostenc va competir al Ral·li Regne de Lleó, una prova que forma part del calendari de la Copa d’Espanya de Ral·lis de Terra (CERT).

Gil Membrado i el seu copilot, Manel Muñoz, van ser els més ràpids en la categoria reservada per als vehicles dotats de dues rodes motrius (2RM) amb el seu Ford Fiesta Rally4, preparat per l’empresa especialitzada amb seu a la Torre d’Oristà PCR Sport. Membrado i Muñoz van aconseguir la desena posició a la classificació general (1 hora, 6 minuts, 32 segons i 7 dècimes), és a dir, només van necessitar 7 minuts, 7 segons i 8 dècimes més que el guanyador, Juan Carlos Quintana, per completar tots els trams del recorregut.

Les magnífiques prestacions mostrades per Gil Membrado al Ral·li Regne de Lleó li permeten encapçalar les classificacions de la categoria júnior i de la reservada als vehicles de dues rodes motrius del Trofeu d’Espanya de Ral·lis de Terra. Així mateix, a les pistes estretes i rocoses i amb fangars esporàdics que van configurar els trams de la prova castellano-lleonesa, Gil Membrado va poder evidenciar la seva progressió quan pilota sobre aquest tipus de superfície. A més, el jove pilot d’Olost de Lluçanès va gestionar encertadament el ritme del seu Ford Fiesta Rally4 en el decurs de les onze especials del Ral·li Regne de Lleó sense cometre cap errada. Una setmana abans, Gil Membrado va guanyar el Ral·li de Lleó, una prova sobre asfalt adscrita al campionat castellano-lleonès. L’olostenc va assumir el lideratge de la prova des del segon tram i, després, el seu avantatge no va parar de créixer fins a completar les vuit especials. Membrado també va vèncer, el segon cap de setmana de maig, al Ral·lisprint de Nueno (Osca).