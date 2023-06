Una incorporació i un comiat. El prometedor golejador del Martinelia CP Manlleu Marc Rouzé Granes, de 19 anys, és el primer fitxatge de l’Igualada Rigat HC per bastir la plantilla arlequinada de la propera temporada. El jugador gironí va completar la seva etapa formativa al Geieg i, l’estiu passat, es va incorporar al Martinelia CP Manlleu (OK Lliga Plata). Les seves prestacions a l’equip entrenat per Quim Casalí han estat immillorables. Marc Rouzé ha marcat 21 gols i ha servit tres assistències en 22 partits de lliga. El Martinelia CP Manlleu va signar la segona posició al grup Sud de l’OK Lliga Plata i va jugar el play-off d’ascens a la màxima categoria estatal, en el qual va caure contra el HC Sant Just (3 a 2 i 3 a 5). Marc Rouzé és el segon jugador confirmat per a la plantilla arlequinada del proper exercici, després que l’Igualada Rigat HC i el Barça van renovar, ara fa uns dies, l’acord de cessió d’Oriol Llenas.

En contraposició, el davanter de la Pobla de Claramunt Bernat Yeste és la primera baixa anunciada pel conjunt anoienc. Bernat Yeste, de 23 anys, es va formar al planter de l’Igualada HC i va començar a jugar amb regularitat al primer equip ara fa cinc temporades. Aquest darrer curs esportiu, Bernat Yeste ha marcat 8 gols i ha servit 3 assistències. El pobletà pretén iniciar una nova etapa en la seva trajectòria esportiva.