Leo Messi dona a conèixer, oficialment, el seu nou equip en l'entrevista exclusiva mundial que ha concedit a SPORT, diari del mateix grup editorial de Regió7, i Mundo Deportivo a casa seva, a París. El davanter argentí explica, per primera vegada i als dos mitjans de comunicació, perquè ha pres la decisió d'anar a l'Inter de Miami després de marxar del París Saint-Germain.

Després de saber que no tornarà al Barça, cap a on s'encaminen els seus passos? Aràbia? Miami?

He pres la decisió d'anar a Miami. Encara no ho tinc tancat al 100% o falta alguna cosa, però hem decidit continuar el camí allà.

Això és nou... S'emporta a Busquets? A Alba?

És una altra de les coses que s'han dit, que marxo amb Busi i Jordi a Aràbia, que ho teníem tot arreglat. Cadascun mira pel seu futur. Jo òbviament que estava pendent d'ells, del que anaven a fer, però mai, en cap moment, ens hem posat d'acord per marxar junts a cap lloc. Jo he pres la meva decisió per mi i no sé què faran ells. La meva decisió ha estat una mica pensant en tot el que hem parlat durant aquesta entrevista. I no, no tinc res arreglat amb ningú.

Això és marxar del focus, com diu vostè?

Sí, marxar d'Europa. La veritat és que he tingut ofertes d'un altre equip europeu, però ni tan sols les vaig tenir en compte perquè a Europa la meva idea era només anar al Barça. Després de guanyar el Mundial i no poder anar al Barça, tocava anar a la Lliga dels Estats Units per viure el futbol d'una altra manera i gaudir més del dia a dia. Òbviament amb la mateixa responsabilitat i ganes de voler guanyar i fer les coses bé sempre. Però amb més tranquil·litat.

