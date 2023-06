Raül Torras, un experimentat pilot gironí de 46 anys, ha perdut la vida a causa d'un accident a la cursa de Supertwin del Tourist Trophy disputada a l'Illa de Man, on era l'únic participant espanyol. Aquesta prova està considerada la més perillosa del món i amb la del català, ja s'ha cobrat 260 vides.

L'accident ha tingut lloc a l'última volta de la cursa, disputada al circuit Mountain Course, que combina trams urbans i altres d'interurbans. Torras, nascut a Sant Hilari Sacalm, s'havia convertit en el principal exponent català en les curses de carretera, participant habitualment al TT de l'Illa de Man, la North West 200, l'Ulster GP i el GP de Macau, a més de ser un habitual del Campionat d'Espanya de Superbike i les 24 Hores de Catalunya.

Aquest 2023 participava per cinquena vegada a la cursa més prestigiosa de la modalitat, amb un 15è lloc com a millor resultat l'any passat a Supertwin. Dimarts mateix, a la cursa de Superstock, havia batut el seu propi rècord com a espanyol més ràpid a l'illa, aconseguint una volta a més de 125 milles per hora.

Raül Torras, el mosso d'esquadra enamorat de l'Illa de Man

El Tourist Trophy de l'Illa de Man és una cursa emblemàtica i perillosa que se celebra en un recorregut de 60 quilòmetres que passa per carreteres i pobles envoltats de penya-segats, edificis, vorades... i on el més petit error es paga amb la vida. En els seus 115 anys d'història, hi han perdut la vida 260 participants, tres d'ells aquest any.

Torras, que també era mosso d'esquadra i membre de la unitat de Trànsit, combinava la seva passió per les motos amb la seva feina de policia. Tot i que la Federació Espanyola de Motociclisme no aprova la participació de pilots espanyols al TT de l'Illa de Man, Torras ho aconseguia competint amb una llicència andorrana.

La mort del pilot de Sant Hilari Sacalm ha estat un cop dur per a la comunitat del motociclisme i els seus éssers estimats. El seu sacrifici i passió per les curses de carretera han quedat com a llegat en la història dels esports de motor.

La seva pèrdua deixa un buit en el món del motociclisme català, i la seva memòria serà recordada pels seus èxits i la seva determinació