El Club Gimnàstic de Manresa va ratificar al terreny de joc del cuer de la competició el seu afany per aconseguir la permanència i va golejar l'AE Cornellà de Terri sense pal·liatius (0 a 5) en partit corresponent a la 33a i penúltima jornada del grup 2n de la Primera Divisió Catalana Femenina. El quart triomf seguit permet a les jugadores entrenades per Josep Maria Comellas mantenir opcions d'eludir el descens de categoria fins la darrera jornada.

Avui, dimecres, a partir de les 20.30 hores, a l'egarenc Municipal del Poble Nou, s'ha de jugar el partit entre la Fundació Terrassa FC B i el CD Sant Gabriel B que es va ajornar el cap de setmana passat. Abans de la diputa d'aquest duel, la Unificació CF Santa Perpètua ocupa la catorzena posició a la taula classificatòria, amb 34 punts. A hores d'ara, el conjunt del Vallès Occidental mantindria la categoria. Rere seu, i ja en posició de descens, trobem el Club Gimnàstic de Manresa i la Fundació Terrassa FC B, ambdues formacions amb 33 punts. El dissetè lloc correspon al ja descendit CF Solsona (25 punts) i l'AE Cornellà del Terri tanca la classificació amb només 7 punts. Dissabte, la Unificació CF Santa Perpètua no va tenir opcions de puntuar al feu del Club Esportiu Berga (3 a 0). Així doncs, una derrota o un empat de la Fundació Terrassa FC B incrementaria substancialment les possibilitats de certificar la permanència de les escapulades.

El Club Gimnàstic de Manresa rebrà, dissabte, a partir de les 17 hores, al Gimnàstic Parc, l'onzè classificat, el CD Fontsanta-Fatjó C. Una hora abans, a Santa Perpètua de Mogosa s'iniciarà el partit entre la Unificació CF Santa Perpètua i la UE Cassà, formació que ocupa la sisena posició a la taula classificatòria. Diumenge, a partir de les 16 hores, a Badalona, es jugarà el matx entre el CE Seagull B i la Fundació Terrassa FC B. El resultat d'aquests tres enfrontaments determinarà les dues formacions que es veuran abocades al descens de categoria.

Pel que fa al partit jugat a terres gironines, dos gols d'Aina Gómez en el tram inicial de l'enfrontament (minuts 05 i 08) van permetre a les jugadores de Josep Maria Comellas apaivagar la lògica angoixa amb la qual van afrontar el decisiu duel. Des d'aleshores, les manresanes van assumir la iniciativa ofensiva i van monopolitzar la possessió de la pilota. No endebades, les jugadores del Club Gimnàstic de Manresa van plantejar una asfixiant pressió a la parcel·la defensiva de l'oponent que va propiciar que les gironines perdessin l'esfèrica una vegada rere l'altre. En aquest context, les accions de perill generades per les escapulades van ser constants, tot i la lesió que va tenir la davantera Pilar Puig. La navarclina va haver de ser substituïda per Chaimaa Azraf. L'allau ofensiva de les bagenques va fructificar al minut 36. Gisela Ramos va servir amb precisió un llunyà servei de falta i va habilitar la golejadora Isabel María Ramírez per rematar de cap a gol de forma inapel·lable (0 a 3).

La intensitat i la concentració de les escapulades no van davallar a la represa i, de seguida, Aina Gómez (min 51) va completar el seu primer hat-trick de la temporada (0 a 4). Tot seguit, l'àrbitre va assenyalar un penal favorable a l'AE Cornellà del Terri que la jugadora local que va assumir la responsabilitat de llançar va malbaratar. Uns minuts després, el col·legiat va castigar amb la preceptiva pena màxima una infracció de les amfitriones dins l'àrea de penal. Malauradament, el pal va refusar el llançament executat per Mar Lobato, però aquesta circumstància no va apaivagar l'anhel atacant de les visitants. Les embestides ofensives del Club Gimnàstic de Manresa es van succeir, una rere l'altre, fins que Gisela Ramos va transformar un segon penal favorable al conjunt manresà (min 85).

Victòria solvent del Club Esportiu Berga i sisena derrota seguida del CF Solsona

El Club Esportiu Berga va signar un còmode triomf en el seu darrer partit com a local de l'exercici del debut de la formació blanc-i-vermella a la Primera Divisió Catalana Femenina. Les jugadores entrenades per Pau Gallardo van sotmetre la Unificació CF Santa Perpètua gràcies als gols materialitzats per Mar Expósito (min 12), Ariadna Artigas (min 66) i Ona Rodríguez (min 76). La mitja punta és la cinquena màxima golejadora del grup 2n amb 34 gols marcats en 32 partits jugats. Quan falta una jornada per al final de la competició, el CE Berga ocupa el desè lloc a la classificació (41 punts).

Per la seva banda, el CF Solsona va encaixar una intranscendent derrota al camp del FC Vic Riuprimer B (4 a 1). Maria Torra (min 40) va replicar, de seguida, el gol d'Iris Alsina (min 38), però Blanca Berenguer va donar un segon avantatge a les amfitriones abans del descans (min 43). A la represa, un doblet d'Ivet Bigas (minuts 58 i 89) va sentenciar el guanyador de l'enfrontament.

Transcendent triomf del CE Òdena i descens matemàtic del CF Martorell

Segona victòria consecutiva del Club Esportiu Òdena al grup 1r de la Primera Divisió Catalana Femenina. El conjunt anoienc va aconseguir un valuós triomf al terreny de joc del CE l'Hospitalet (1 a 2) que implica la formació del Baix Llobregat en la lluita per eludir el descens de categoria. Dues anotacions de la golejadora Nerea González (minuts 14 i 20) van fonamentar la victòria de les jugadores dirigides per Alberto González. El CE l'Hospitalet va minimitzar el seu desavantatge en el tram final de l'enfrontament gràcies al gol materialitzat per Talytmass Ouchikh (min 78), però no va poder impedir el meritori triomf de les visitants.

Pel que fa als altres equips implicats en la lluita per assolir la permanència, el CF Verdú-Vall del Corb va golejar el barceloní Women's Soccer School a terres lleidatanes (4 a 1). En contraposició, l'AE Sant Vicenç va cedir un empat al seu camp contra la Fundació AE Prat (2 a 2). Per tant, el CF Verdú-Vall del Corb manté la cobejada catorzena posició a la taula classificatòria, amb els mateixos punts que el tretzè, el CE l'Hospitalet (29). A hores d'ara, ambdues formacions eludirien del descens a la Segona Divisió Catalana Femenina. Rere els dos conjunts del Baix Llobregat, amb només un punt menys (28), trobem el Club Esportiu Òdena. L'AE Sant Vicenç ocupa la setzena posició amb 26 punts i ja és virtualment equip de Segona Divisió. El descens del CF Martorell (23 punts) i de la UD Parc (13 punts) ja és matemàtic. El CF Martorell va encaixar una golejada inapel·lable al feu del segon classificat, la Fundació FB Reus (10 a 0) i va certificar la pèrdua de la categoria.

En la darrera jornada de la competició, diumenge, a partir de les 12 hores, el Club Esportiu Òdena visitarà el terreny de joc del CF Martorell. A la tarda, el CE l'Hospitalet rebrà l'AE Sant Vicenç (16 hores) i el CF Verdú-Vall del Corb jugarà al camp de la UD Parc (17.30 hores).