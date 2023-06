Reeixida participació dels triatletes de la PC Bonavista-Collbaix a l’XTerra Spain Costa Brava. Els esportistes de la formació manresana van prendre part en la modalitat de triatló olímpic, una prova que consistia en nedar 1,5 km, recórrer 30 km en bicicleta de muntanya i, per últim, completar un circuit de 10 km corrent. La competició era classificatòria per a l’XTerra World Championship 2023, és a dir, per al campionat del món de la franquícia, que es desenvoluparà a Itàlia el dissabte, 23 de setembre. Quatre dels set membres de la PC Bonavista-Collbaix es van imposar en les seves respectives categories d’edat i es van classificar per a la cita mundialista. Helena Pujol va ser la millor entre les corredores de 20 a 24 anys (3 hores, 02 minuts i 01 segon) i Ferran Balcells va superar tots els esportistes de 30 a 34 anys (2 hores, 16 minuts i 25 segons). Joan Freixa va dominar la categoria d’edat reservada als triatletes de 45 a 49 anys (2 hores, 22 minuts i 50 segons) i Sebastià Catllà va excel·lir entre els participants d’entre 50 i 54 anys (2 hores, 25 minuts i 14 segons). D’altra banda, els segons llocs aconseguits per Aina Picas i Joan Capdevila van incidir en la primera posició que va signar la PC Bonavista-Collbaix a la classificació per equips.