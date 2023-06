El tècnic igualadí Raül Caballero ha renovat la seva vinculació com a entrenador del primer equip de bàsquet femení de la seva ciutat, l'Events Igualada, al qual va tornar a final de la temporada que tot just finalitza per intentar salvar la categoria. Els ascensos del Sant Adrià i del Cerdanyola en van propiciar la fita i l'equip seguirà a Copa Catalunya.

Caballero té una important trajectòria, després de dirigir el primer equip masculí en Copa i Lliga EBA. També ha preparat l'Olesa i l'ADT Tarragona en aquesta competició i ha estat en equips d'ACB com el del Bàsquet Manresa o el Gipuzkoa.