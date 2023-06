El Camp de Futbol Municipal Josep Herms d'Avinyó va acollir, dissabte a la tarda, la primera edició del torneig per a conjunts femenins de veteranes organitzat pel Club d'Esports Avinyó. Hi van participar dues formacions del club amfitrió i els equips representatius de la UE Bordeta (Lleida), el CF Pare Ignasi Puig i el Club Esportiu Puig-reig. La competició de caràcter amistós va consistir en una lligueta en la qual cadascuna de les formacions es va enfrontar a tots els altres oponents. Tal com és habitual, es va jugar en un camp de futbol 7, però els partits només van tenir una durada de quinze minuts. Potser per aquesta raó, la curta durada dels enfrontaments, van predominar les igualades sense gols. La victòria que va aconseguir la UE Bordeta contra el CE Avinyó Verd (1 a 2) va determinar el guanyador del torneig.

La junta directiva del Club d'Esports Avinyó va excel·lir a l'hora d'organitzar el trofeu. Així doncs, les jugadores de tots els equips participants van poder degustar cindria i meló per apaivagar la calor ambiental durant tota la tarda. A més, els cinc equips participants van rebre plaques acreditatives de la classificació assolida i totes les futbolistes una medalla commemorativa. I TORNEIG DE VETERANES DEL CE AVINYÓ. ELS RESULTATS. Jornada 01a CE Avinyó Verd, 0 CE Puig-reig, 0 UE Bordeta, 0 CF Pare Ignasi Puig, 0 Jornada 02a CE Avinyó Verd, 0 CE Avinyó Groc, 0 UE Bordeta, 0 CE Puig-reig, 0 Jornada 03a CE Avinyó Groc, 0 CF Pare Ignasi Puig, 0 CE Avinyó Verd, 1 UE Bordeta, 2 Jornada 04a CE Puig-reig, 1 CE Avinyó Groc, 0 CF Pare Ignasi Puig, 0 CE Avinyó Verd, 0 Jornada 05a CE Avinyó Groc, 0 UE Bordeta, 0 CE Puig-reig, 0 CF Pare Ignasi Puig, 1 CLASSIFICACIÓ FINAL 1r UE Bordeta (Lleida)(06 punts) 2n CFPare Ignasi Puig (06 punts) 3r CE Puig-reig (05 punts) 4t CE Avinyó Verd (03 punts) 5è CE Avinyó Groc (03 punts)