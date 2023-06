Els judokes del Centre de Tecnificació del Bages i Moianès van aconseguir pujar fins a vint vegades al podi en la Copa Securitas, Trofeu Internacional Ciutat de Girona que va tenir lloc al pavelló de Fontajau. D'aquests guardons, set van ser d'or, quatre de plata i nou de bronze.

D'aquesta manera, en la categoria infantil les medalles d'or van ser per a Carlos Llamas i Toni Ros, tots dos de l'Esport7.Les plates van correspondre a Dumi Croitor i Maurici Casasayas, de l'Esport7 i a Ona Palau-Ribes, del Judo Moià. Els bronzes van ser per a Maica Berruezo, Alexandru Ungureanu, Ot Fargas i Pau Ortega de l'Esport7 i per a Inés Guerrero del Tomodachi Terrassa, també inclòs en el centre. Van ser cinquens Berta Domínguez, Senayit Raya, Núria Corcuera i Blai Passarell.

En alevins, els ors van correspondre a Gerard Casasayas i Noa Lozano, de l'Esport7 i a Genís Serrat, Bruna Jurado i Guillem Domingo, del Judo Moià. L'única plata d'aquesta categoria va anar al coll de Víctor Bordallo, dels conjunt moianès. Finalment, els bronzes van correspondre a tot de competidors també del Judo Moià, com Otger Ferrer, Jana Fenoi, Marti Viñals i Bernat Pujades. Cesc Bayona, de l'Esport7, va ser cinquè.