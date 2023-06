El CN Manresa va obtenir la tercera posició per equips i tres podis més en l'aquatló de Vilanova i la Geltrú, que arribava a la seva segona edició i que va comptar amb un total de 146 esportistes. La competició constava d'una prova de 1.000 metres de natació i de 5 quilòmetres a peu.

Així, la formació manresana, formada per Marc Valdés, Eudald Riu i Jordi Vidal, que van ser els que van puntuar, a més de Jordi Serra i Miguel Bejarano, van ser tercera amb un temps total d'1.43.31. En la classificació masculina, Valdés va ser sisè, amb un temps de 32.48. A més, va ser tercer classificat en la categoria ABM. Pel que fa a Riu, va quedar en la catorzena posició total, amb un temps de 35.20 i també va ser tercer, en el seu cas en la categoria JNM. Finalment, Vidal va entrar just després de Riu i va ser quinzè en la classificació absoluta, amb un registre de 35.23 i va ser segon de la categoria de veterans-1.

Pel que fa als altres dos participants del combinat manresà, el resultat dels quals no va fer falta per a l'absoluta per equips, Jordi Serra va ser 70è en la prova individual masculina, amb 48.06, i va quedar desè en la subdivisió de veterans-2. Pel que fa a Miguel Bejarano, va entrar abans, va ser 72è amb 48.24 i va ser 25è en la categoria ABM.

El CN Manresa va quedar a poc menys de quatre minuts de la medalla de plata, que va ser als representants del CET Distance, Robert Budai, Pedro Baldantoni i Daniel Martínez, que van totalitzar un temps d'1.39.40. L'or, amb menys d'un minut sobre el segon, va ser per al Prat Triató 1994, amb Alejandro López, triomfador individual, Álvaro Gallardo i Orlando Aguilera, que van sumar un temps d'1.38.58.