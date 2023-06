El CN Manresa va aconseguir deu medalles, de les quals sis d'or, en el Campionat de Catalunya open màsters de natació, vuitè memorial Manel Domènech i Bonet, que va tenir lloc a la piscina exterior del Club Natació Mediterrani. D'entre tots els participants va destacar el veterà Jaume Cots, que va guanyar tres proves i va superar diversos rècords en la categoria de més de noranta anys.

D'aquesta manera, Cots va quedar campió dels 400 metres lliures, amb un temps de 12.25.92, dels 200 metres esquena, amb 6.37.96, i dels 200 metres lliures, amb 5,54,78. En les tres modalitats va batre la millor marca catalana de tots els temps i es va erigir en un dels grans protagonistes del certamen.

Però ell no va ser l'únic que va ascendir al graó més alt del podi. David Granados va quedar campió en dues proves, en els 50 metres lliures i en els 50 papallona per a més grans de 50 anys. En la primera prova va fer un temps de 28.29 i en la segona, de 29.96. La tercera campiona de l'armada manresana a Barcelona va ser Montserrat Gomariz, que es va imposar en els 400 metres estils amb un temps de 6.05.96, en la categoria de més grans de cinquanta anys.

El CN Manresa va endur-se més medalles. Una d'elles va ser de plata i va correspondre a Pablo Racero, segon en els 200 esquena per a més grans de 30 anys amb 2.37.36. També va quedar quart en els 50 papallona. Pel que fa als bronzes, n'hi va haver tres. David Fernández va ser tercer en els 100 braça per a més grans de 25 anys amb 1.25.17; Anabel Malagarriga es va endur el bronze en els 200 lliures per a més grans de 40 anys amb 2.43.00 justos; finalment, l'equip de 4x50 estils, amb Sandra Juarros, Anabel Malagarriga, Montserrat Gomariz i Maria Josep Negro van ser terceres en més de 160 anys combinats amb un registre de 2.19.53.

També va participar al campionat Oscar Guardo, sisè en 50 i cinquè en 200 lliures, David Egea, dotzè en 100 braça, i l'equip de 4x50 estils +160, que va ser cinquè amb Racero, Granados, Fernández i Egea.