S'està convertint en un costum, però cal valorar l'esforç que costa. L'equip femení de l'Avinent Manresa torna a ser a la final de la Lliga Iberdrola i diumenge, a l'estadi Vallhermoso de Madrid, provarà d'aconseguir la seva millor classificació. Per ara ha obtingut dos setens llocs (2020 i 2021) i dos vuitens (2017 i 2022). Aspirar al sisè no és forassenyat i les manresanes competiran amb el millor equip possible i amb els reforços habituals provinents dels Estats Units.

Així, Najwa Chouati (3.000 metres), Bethelhem Manzano (800) i Montserrat Montañés (martell) estaran disponibles després de no haver pogut competir en les dues reunions classificatòries. També torna Nora Taher, que farà triple salt després d'haver estat lesionada els dos primers dies. Per contra, s'ho perden la velocista Patricia Serrano i Txell Soler, que prepara els Mundials de marató de Budapest.

Una de les entrenadores de l'equip, Eulàlia Torrescasana, explica que "amb la Txell ja vam quedar que si érem a la final, no hi seria. Ella està fent molt volum ara i només hi hauríem recorregut en cas de lluitar per la permanència. De tota manera, potser tampoc no tindria lloc en els 3.000, ja que la Najwa té més bona marca". De fet, és la tercera de totes les competidores.

Set entre les cinc millors

Si fem cas dels registres previs, les principals opcions de l'Avinent venen amb Mar Juárez (2a millor en 5.000 marxa), la referida Chouati, Laura Bou i Marina Guerrero, quartes en 400 metres i 3.000 obstacles, respectivament, i Emília del Hoyo, Ainhoa Martínez i la pròpia Montañés, cinquenes en 100 tanques, pes i martell.

Torrescasana explica que "el nostre objectiu és no quedar últimes i crec que, amb aquest equip, no hi quedarem. Les nostres expectatives són quedar entre el sisè i el setè llocs. No anem a passejar, tot i que l'objectiu de classificar-nos ja està aconseguit, sinó a fer-ho el millor possible. Per això hem hagut de prescindir d'algunes de les atletes que ens van ajudar en les dues reunions anteriors, però ja estava parlat amb elles, que quan arribessin les dels Estats Units, competirien elles. Per això hi anem, per aconseguir la millor posició possible".

Completen la formació per a Madrid Laia Solà (100 metres), Meritxell Tarragó (200), Mercè Guerra (1,500), Helena Santacana (400 tanques), Ona Bonet (alçada), Nerea Pérez (perxa), Elda Romeva (llargada), Mar Santanach (disc), Erika Sellart (javelina) i els relleus de 4x100, amb Del Hoyo, Santacana, Solà i Ella Bestué, i de 4x400, amb Bou, Xènia Pubill, Queralt Vallbona i Tarragó.

Dels equips participants, la lluita en la part alta serà, com sempre, entre els inaccessibles València, Playas de Castelló i FC Barcelona. La resta de competidors són l'Atlètic Sant Sebastià, el Trops-Cueva de Nerja, el Grupoempleo Pamplona Atlético i l'Unicaja Jaén. En acabat, les que treballen dilluns, carretera i manta, diumenge a la nit, i 600 quilòmetres cap a casa. És l'altra duresa de l'esport no professionalitzat.