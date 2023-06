Hores després de confirmar-se la marxa de Leo Messi a l’Inter de Miami després de descartar la seva tornada al Barça, ha comparegut Xavi, un dels que més havia defensat la seva tornada. El tècnic havia sigut el fil directe amb l’astre argentí durant mesos, fet que va alimentar l’esperança d’un retrobament singular (ell, a la banqueta; Messi, a la gespa) que no es donarà.

«Ho entenc, cal deixar-lo tranquil. És una decisió personal, és del Leo, cal respectar-lo. Vol una vida més tranquil·la. És el millor jugador de la història», ha afegit Xavi en una conversa amb Gerard Romero en el seu canal de Twitch. «Neymar no és a la llista. L’aprecio molt. Però no hi és», ha afegit, i ha recalcat que s’ha de buscar «un pivot de molt nivell» per substituir Busquets, a més d’un jugador creatiu per al centre del camp i un davanter.

«Les circumstàncies no han ajudat»

«L’últim que vull és enganyar el barcelonisme i el culer. Les converses privades amb el Leo no les revelaré. A ell li feia molta il·lusió, però les circumstàncies no han ajudat que passi», ha comentat Xavi sense voler responsabilitzar ningú. Ni Messi, ni Laporta, ni ningú... «Fins fa uns dies vaig rebre missatges», ha confessat el tècnic. «Li vaig notar un canvi en els últims dies, setmanes. Potser no ho veu tan clar, però cal respectar-lo».

Xavi ha sigut molt comprensiu amb la decisió adoptada per Messi. «Moltes vegades no ens posem en la situació de l’altre. Ser Messi no deu ser fàcil. Ens falta empatia. Imagina’t en quin focus està Messi. Mai té tranquil·litat, ha de ser un 10 en tot», ha recalcat l’entrenador blaugrana.

«Ja ho va dir ell, no ho ha passat bé aquests dos anys, ja no vol aquest tipus de pressions. És normal, és normal...», ha indicat Xavi, que ha admès que «la il·lusió es genera perquè hem parlat molt els dos». No només això. El retorn era una idea comuna. «Ens feia il·lusió a totes les parts. El primer, a ell; després, a mi; després, al club. Però les circumstàncies no s’han donat. Ell vol reduir el nivell de pressió i tensió. Si tornés aquí seria de 10 punts», ha precisat el tècnic del Barcelona.

«El Leo vol una vida més tranquil·la, més familiar», ha sentenciat.