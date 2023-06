Tres dies després d'anunciar que no comptava amb Borja Burgos per a la banqueta de cara a la temporada vinent, el Covisa Manresa ha anunciat el nou tècnic de cara a la propera temporada. I és un vell conegut de l'afició. Es tracta de Paco Cachinero, tècnic que afrontarà la seva tercera etapa al Pujolet, en la qual l'equip intentarà millorar el rendiment del curs que ja s'acaba. Serà presentat en els propers dies.

Cachinero va arribar a la banqueta del Manresa Futbol Sala per primer cop l'estiu del 2012 en el lloc de Juan Carlos Jáuregui. Hi va estar dues temporades, en què el conjunt blanc-i-vermell va acabar en cinquena i en sisena posicions, respectivament. Va decidir ell mateix deixar el càrrec, segons es va informar aleshores. Quatre anys després de marxar, el 2018, va tornar en substitució de Gerard Floriach amb qui, com passar ara, el Manresa havia jugat la fase d'ascens. Cachinero va estar un any al club i va deixar-lo novament l'estiu del 2019. El va rellevar Manel Moya, que va ocupar el càrrec fins a l'octubre, quan va ser rellevat per Sito Rivera.

Agraïment a Burgos

Paral·lelament al fitxatge de Cachinero, que ha estat anunciat a través de les xarxes socials, el Covisa ha volgut fer públic un agraïment a Borja Burgos, tècnic que ha deixat un bon record en la plantilla bagenca, com van demostrar alguns dels seus ja exjugadors amb piulades a Twitter. El club, en una nota, ha expressat que "volem agrair la tasca efectuada per l'entrenador Borja Burgos al llarg d'aquesta temporada. Ha estat una campanya plena d'èxits, treball i bona harmonia".

També diu, adreçant-se a ell, que "ha deixat petjada amb un bon campionat i amb l'accés a un play-off amb uns jugadors que han respost a les teves expectatives. Un treball qualificat setmana rere setmana que ens ha portat cinc temporades després a viure un play-off d'ascens al Pujolet. Gràcies, Borja, esperem que tinguis sort i encerts en el teu futur".

El Covisa va acabar segon la fase regular de la lliga i, després de remuntar un 5-1 al Cerdanyola amb un 6-0 a casa, va quedar eliminat a mans del Melistar Melilla, en vèncer per 4-3 a casa i caure a la ciutat autònoma per 8-2.