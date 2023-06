Els set equips de la Catalunya central representats en els Campionats de Catalunya de base i escolars han recollit un total de 59 medalles en els Campionats de Catalunya escolars i de base que s'han fet durant tot el cap de setmana al pavelló del Nou Congost de Manresa.

En la jornada dominical, l'Egiba ha estat qui ha obtingut els millors resultats entre els nostres, amb un or, de Lucía Roldán en salt, sis plates (Sira Muixí, Júlia Martínez i Irene Peña en asimètriques, Noa Martínez en terra, Alexia del Sar en salt i terra), i un bronze (Carla Cabronero en salt). També hi ha hagut un altre títol, el d'Elena Mazzeo, del CG Berguedà, en barra d'equilibris. Ella mateixa ha fet bronze en asimètriques de la seva categoria i l'han seguida en les terceres posicions les seves companyes Irene Mazzeo en asimètriques i Judit Jordana en terra. De la resta, en escolars, l'Olesa ha fet dues plates (Selene Pérez i Laia Hueto en terra i ella mateixa en el concurs complet; El Martorell ha aconseguit els mateixos premis, dues plates (de Mireia Ponce en asimètriques i terra) i un bronze (Alba Rego en asimètriques); l'Anoia ha aconseguit una plata (Èlia Torras en terra i ella mateixa en el concurs total i Bruna Miquel en terra); Finalment, un sol bronze per a l'Abrera, de Mariona Barberà en el seu concurs general.

Va ser, precisament, l'Abrera qui va obtenir els resultats en les competicions escolars de dissabte, amb dotze medalles. Cinc d'elles van ser d'or i tres per a Sara Martín en el concurs total, asimètriques i barra. També va guanyar Ingrid Trueba en asimètriques i Martina Borreguero en el concurs total. Les cinc plates van recaure en Júlia Magrans, en salt i terra, Marina Capilla,en el concurs i terra i Martina Borreguero en asimètriques. Els dos bronzes van ser per a Naara González en el concurs i Verónica Díaz en salt.

L'Egiba, l'Anoia i l'Esparreguera van sumar sis medalles, tots dos amb un títol. Els manresans van guanyar amb Berta Alberch en terra. Van assolir dues plates, amb Júlia Sánchez en terra i Abril Hidalgo en salt i tres bronzes, amb Ada Garcia en salt, Laia Sánchez en asimètriques i Clàudia Carretero en terra. L'Esparreguera va obtenir un or d'Elena Fernández en salt, tres plates, d'Ainara Vázquez en el concurs i asimètriques i Alaia Estragués en barra i dos bronzes, tots dos de Núria Galán, en asimètriques i barra. També va guanyar una prova l'Anoia, amb el concurs de B3G d'Aroa Garcia, que va completar-ho amb un bronze en asimètriques.

Sense títols va marxar el Martorell, però amb cinc plates, dues de Janet Heras (salt i asimètriques) i dues més de Júlia Pérez (concurs i barra), a més de la de Delfina Quiroga en asimètriques. Pérez també va fer bronze en aquest aparell. L'Olesa i el Berguedà van fer una plata i un bronze, les primeres amb Berta Cumplido i Jana Sanz i les segones amb Gina Avilés i Maria Riu.