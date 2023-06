La Salle va caure 69-75 davant el CB Vic 2, i es queda sense el premi de mantenir la plaça a Copa Catalunya. Els manresans afrontaven el partit coneixedors que havien de remuntar, a més una diferència acumulada del primer partit de 9 punts. Un fet que encara feia més complicada la gesta, però que alhora era motiu per a motivar els jugadors, i sobretot a l’afició, que dissabte va omplir les graderies del pavelló de l’escola La Salle, tot i que cal destacar també els nombrosos seguidors de l’equip visitants, que es van desplaçar fins a la capital bagenca a animar els seus.

Les opcions locals es van esberlar gairebé des de l’inici del matx, ja que els vigatans colpejaven primer amb un encert extraordinari des de més enllà dels 6,75. Tot i això, els manresans continuaven treballant per a igualar el resultat a l’electrònic. Però els visitants continuaven mostrant-se molt més efectius, també a prop del cèrcol. I és que encara que les situacions de llançament dels dos equips eren similars, després de possessions molt treballades, els locals no anotaven amb la mateixa eficàcia que sí que ho feien els osonencs. A més, la importància del duel semblava afectar en excés als bagencs, que ni tan sols des del tir lliure eren capaços d’anotar. Amb tot, el resultat a les acaballes dels primers 10 minuts era de 18-29, un resultat massa elevat si els del Bages pretenien assolir la permanència.

El segon període va començar amb un augment en el nivell i intensitat defensiva. Un fet que va propiciar que els locals recuperessin pilotes, però el poc nivell d’encert no els permetia castigar, i l’avantatge visitant, s’eixamplava en comptes de reduir-se. Fins que només restaven cinc minuts del segon quart, els manresans no van anotar el seu primer tir lliure, 1/11 a la mitja part. Aquests baixos percentatges, encara que no tan exagerats (4/17) també es traslladaven a la llarga distància. Mentrestant, els vigatans es valien d’accions de talent i de transicions ràpides per a augmentar lleugerament l’avantatge. El període, acabava amb un resultat de 33-48 que dificultava enormement la gesta local. I més important, amb la sensació que amb els percentatges actuals, era impossible guanyar de més de 9 punts, un equip que en projectava gairebé 90.

A la represa, la defensa manresana va canviar. Una zona 2-3 combinada amb l’energia i agressivitat en defensa, reduïen a 10 l’avantatge visitant, però dos triples seguits després de temps mort van tallar les ales a les poques opcions de remuntada. A partir d’aleshores la intenció d’assolir la salvació era palpable sobre la pista, però la sensació que era més per orgull que per qualsevol altre motiu, també. Una entrada al darrer quart amb un avantatge vigatà de 15 punts, matava l’eliminatòria. Tot i que de nou, un bon inici de quart va situar els manresans a 10 punts dels visitants. Però només restaven 5 minuts, i l’objectiu de la permanència estava a 19. Una darrera rotació per als jugadors amb menys pes a l’equip, va protagonitzar els darrers minuts de La Salle a Copa Catalunya, que certificava el descens dels bagencs a Primera Catalana, i la decepció d’una afició que en cap moment va deixar d’animar els manresans.