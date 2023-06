Cinc de cinc. La formació sènior femenina del Club Gimnàstic de Manresa va arrodonir un immillorable tram final de lliga al grup 2n de la Primera Divisió Catalana Femenina i es va imposar amb solvència al CD Fontsanta-Fatjó C (3 a 0). Així doncs, les jugadores entrenades per Josep Maria Comellas van signar el cinquè triomf seguit i van tancar la competició sumant els últims 15 punts en joc i exhibint unes notables prestacions futbolístiques. Malauradament, però, la ratxa de les escapulades no ha estat suficient per eludir el descens a la Segona Divisió Catalana. Els altres dos equips implicats en la lluita per assolir la permanència, la Unificació CF Santa Perpètua i la Fundació Terrassa FC B, també van vèncer els seus oponents en la darrera jornada de la competició i van impossibilitar que el conjunt manresà pogués millorar la seva classificació i escalar fins a la catorzena posició final, la primera que garantia la continuïtat a la Primera Divisió Catalana.

Dimecres a la nit, la Fundació Terrassa FC B va jugar el partit endarrerit corresponent a la 33a i penúltima jornada al Camp de Futbol Municipal del Poble Nou de la població egarenca. La formació amfitriona va guanyar l'aleshores quart classificat, el CD Sant Gabriel B, per 4 a 3, després de remuntar un 0 a 2 advers i de desfer la igualada a tres gols establerta per Mar Requena (min 74) amb una anotació d'Emily Fernández Raffetto (min 83). Per tant, després d'aquest resultat, per finalitzar la lliga en l'anhelada catorzena posició final, les manresanes havien de vèncer el conjunt de Cornellà de Llobregat en l'última jornada i esperar que aquest marcador és combinés amb una derrota de la Fundació Terrassa FC B a Badalona i amb una igualada o amb una ensopegada de la Unificació CF Santa Perpètua al seu terreny de joc.

Cap d'aquestes dues darreres premisses es va complir. En una jornada final que es va jugar sense que s'establís un horari unificat per als partits el resultat dels quals tenia transcendència pel que fa als ascensos i els descensos de categoria, la Unificació CF Santa Perpètua va superar, divendres a la nit, la UE Cassà per un mínim 2 a 1. En conseqüència, les jugadores del Club Gimnàstic de Manresa van afrontar el partit de dissabte sabent que, com a molt, podien optar al quinzè lloc. Diumenge, a la tarda, la Fundació Terrassa FC va sorprendre el CE Seagull B al seu feu (2 a 4) i va impedir que les escapulades pugessin una posició a la taula classificatòria. La victòria de la formació egarenca va catapultar-la fins al dotzè lloc final (39 punts). El catorzè va ser per a la UE Figueres (38 punts) i les quatre places que aboquen al descens de categoria van correspondre a la Unificació CF Santa Perpètua (37 punts), la quinzena; al Club Gimnàstic de Manresa (36), la setzena; al CF Solsona (25), la dissetena, i l'AE Cornellà del Terri (7), la divuitena i última.

Pel que fa al partit entre el Club Gimnàstic de Manresa i el CD Fontsanta-Fatjó C, les amfitriones van evidenciar la seva determinació ofensiva des del servei inicial i quan només s'havien consumit 27 segons, la portera visitant, Laia Albert, va haver de conjurar una intencionada centrada d'Isabel María Ramírez efectuada des de la posició d'extrem dreta. Dos minuts i escaig després, Laia Albert va haver d'anticipar-se a la davantera escapulada Victòria Casamitjana per impedir que el profund servei ras que li havien facilitat l'habilités per encarar-la en solitari. En aquest context, el primer gol de les manresanes no va tardar a materialitzar-se. Pilar Puig va rebre a l'àrea de penal cornellanenca una magnífica assistència escorada a la dreta i va etzibar una gardela que va torçar les mans de Laia Albert. La pilota es va enlairar i va continuar la seva trajectòria cap a la porteria del CD Fontsanta-Fatjó C. La central Núria Chaves va impedir l'anotació sobre la mateixa línia de gol, però el seu refús va topar en el cos de Pilar Puig, que havia anat a pressionar-la, i va acabar al fons de la xarxa (min 7).

L'adversitat va esperonar les visitants. El CD Fontsanta-Fatjó C va assumir la iniciativa ofensiva durant els següents minuts, però sense generar cap acció de perill. El Club Gimnàstic de Manresa va contrarestar el domini cornellanenc a partir del minut 13 i Laia Albert va haver de mostrar la seva concentració per blocar l'intencionat xut de Tània Catllà des de la frontal de l'àrea de penal (min 16). Quatre minuts després, el conjunt manresà va ampliar el seu avantatge. Un refús defensiu va habilitar Victòria Casamitjana per iniciar una perillosa cavalcada. La velocitat de la davantera escapulada li va permetre superar l'oposició de la central Alba Compán Pérez i penetrar com a interior esquerra a l'àrea de penal. Laia Albert va aturar la primera rematada de la manresana, però la segona, quasi sense angle, va esdevenir gol (2 a 0). Tot seguit, Zoé Torras va estar a punt de sentenciar el guanyador de l'enfrontament. Malauradament, el seu enverinat xut ras i creuat va sortir arran de la base del pal dret de la porteria defensada per Laia Albert (min 24). El CD Fontsanta-Fatjó C va assumir la possessió de la pilota en el tram final del primer període i, ara sí, va generar sis aproximacions perilloses i dues ocasions de gol. El potent xut creuat armat per Alba Compán Pérez des de l'entorn del vèrtex superior dret de l'àrea de penal manresana va sortir ben a prop de la creueta superior esquerra de la porteria de Claudia Díaz (min 37) i la canonada de Sandra Rizo des de la frontal de l'àrea va fregar el travesser de la porteria escapulada (min 43).

La formació de Cornellà de Llobregat va gosar pressionar el conjunt amfitrió a la seva parcel·la defensiva a l'inici de la represa, però la primera ocasió de gol va correspondre a les manresanes. Isabel María Ramírez va pispar una pilota a les visitants just sobre la línia que delimita el terreny de joc d'ambdues formacions, va impedir que travessés la línia de banda i va culminar la seva cavalcada en solitari amb una gardela que, després de botar a terra, es va perdre arran del pal esquerre de la porteria defensada per Laia Albert (min 51). La rúbrica de la sentència va anar a càrrec de Zoé Torras. La destre davantera escapulada va rebre una enverinada assistència, va esbotzar amb la seva incursió la defensa visitant i, just després de penetrar a l'àrea de penal, va armar una inapel·lable rematada (min 56) que va finalitzar al fons de la xarxa de la porteria cornellanenca (3 a 0). Iciar Agelet va replicar amb un xut ras que va sortir ben a prop de la base del pal esquerre de la porteria manresana (min 61). La tempesta que es va desfermar aleshores va deslluir el darrer terç de l'enfrontament. Malgrat tot, les jugadores del Club Gimnàstic de Manresa van competir amb determinació i no van concedir cap altra ocasió al seu oponent.

El Club Esportiu Berga guanya a Solsona i tanca la lliga en novena posició

El colofó a una magnifica temporada. El Club Esportiu Berga es va imposar al CF Solsona en el partit de màxima rivalitat intercomarcal que van protagonitzar ambdós equips en la darrera jornada de lliga (1 a 4). La primera meitat de l'enfrontament va finalitzar sense incidències al marcador. Quan s'havien jugat tretze minuts de la represa (min 58), Alba Closa va avançar les blanc-i-vermelles a l'electrònic (0 a 1), però la solsonina Queralt Fíguls va replicar un minut després (1 a 1). El segon gol de les berguedanes, obra de Talia Soto (min 64), no va destarotar les amfitriones, que van competir amb el seu oponent fins el tram final de l'enfrontament. Llavors, Ona Rodríguez (min 88) va sentenciar (1 a 3) i Júlia Bascompte (min 89) va transmutar el triomf en golejada (1 a 4).

Tal com assenyalàvem amb anterioritat, el CF Solsona militarà, el proper exercici, a la Segona Divisió Catalana. En contraposició, el Club Esportiu Berga tanca el curs esportiu de l'estrena a la Primera Divisió Catalana Femenina en una reeixida novena posició (44 punts), amb un balanç de 13 victòries, 05 empats i 16 derrotes. A més, la mitja punta blanc-i-vermella Ona Rodríguez ha estat la cinquena màxima golejadora del grup, en materialitzar 35 gols en 33 partits jugats (1,1 gols de mitjana per partit).

El Club Esportiu Òdena goleja el CF Martorell i assoleix la permanència

Pel que fa al grup 1r, el Club Esportiu Òdena d'Alberto González va signar el tercer triomf consecutiu i va aprofitar l'ensopegada del CF Mirasol-Baco Unión al terreny de joc del CD Ribes (10 a 4) per certificar la seva continuïtat a la categoria. La formació anoienca va golejar el descendit CF Martorell al Municipal Torrent de Llops (0 a 6). L'extrem dreta Èlia Compte va ser l'artífex de la meritòria victòria de les odenenques en completar un pòquer de gols. Denise Cachá Labairu va avançar el conjunt anoienc al marcador (min 13) i Èlia Compte va ampliar l'avantatge visitant deu minuts després (0 a 2). Dos dols de l'extrem a l'inici de la represa (minuts 49 i 53) van determinar el guanyador de la confrontació. La golejadora Nerea González va marcar el 0 a 5 (min 67) i, a continuació, Èlia Compte va completar el seu pòquer (min 75).

La derrota encaixada pel CF Mirasol-Baco Unión va possibilitar que els triomfs del CE l'Hospitalet contra l'AE Sant Vicenç (2 a 1) i del CF Verdú-Vall del Corb al terreny de joc de la UD Parc (1 a 3) no esdevinguessin perjudicials per al CE Òdena. No endebades, la formació anoienca es va imposar a l'equip de Sant Cugat del Vallès tant al Municipal de la Sort (5 a 1) com al Camp de Futbol Municipal de Mira-sol (0 a 1). Per tant, el conjunt de la Conca d'Òdena finalitza la lliga en l'anhelada catorzena posició, amb 31 punts, els mateixos que el conjunt santcugatenc, que ocupa el quinzè lloc i perd la categoria. La dotzena i la tretzena plaça finals han correspost al CE l'Hospitalet (32 punts) i al CF Verdú-Vall del Corb (32). Les altres tres formacions que baixen a la Segona Divisió Catalana són l'AE Sant Vicenç (26 punts), el CF Martorell (23) i la UD Parc (13).