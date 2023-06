La defensa de Sant Esteve Sesrovires Jana Fernández, que actua al primer equip del FC Barcelona, ha estat inclosa en la llista de 30 jugadores de les quals sortiran les 23 que disputaran amb Espanya el Mundial de futbol, del 20 de juliol al 20 d'agost a Austràlia i Nova Zelanda. Pocs dies després de guanyar la Lliga de Campions amb l'equip blaugrana a Eindhoven, Jana Fernández rep de nou la confiança del seleccionador Jorge Vilda, que ja la va fer debutar amb l'equip absolut el 6 d'abril, quan va disputar set minuts en l'amistós contra Noruega que va acabar amb victòria de la Roja per 4-2.

Jana Fernández té 21 anys i forma part del primer equip del Barça des de la campanya 2020-21, tot i que ja va debutar amb 16 anys, el 9 de novembre del 2018. Aquell mateix any, va guanyar el Campionat d'Europa i el del Món de categoria sub-17 amb Espanya. En el seu palmarès hi consten les dues Lligues de Campions conquerides pel conjunt barcelonista en els darrers anys.

Aitana, Alèxia i Mariona, sí; Mapi, Patri i Pina, no

Les convocades es concentraran el dia 19 de juny amb la mirada posada en el Mundial, del qual en quedaran fora set dels noms que aquesta tarda ha fet públics Vilda. Tampoc hi seran Mapi Leon, Claudia Pina, Patri Guijarro, Lola Gallardo, Amaiur Sarriegi i Nerea Eizagirre, les integrants del grup de quinze jugadores enfrontades a Vilda i la federació que no han canviat la seva postura.

El conflicte de les 15 va esclatar el passat mes de setembre quan quinze jugadores de la selecció van enviar un correu a la federació espanyola manifestant el seu desig de no ser convocades fins que no es produïssin uns canvis necessaris per millorar la qualitat de l'equip i les condicions de convivència de la selecció. En aquella llista també hi eren Aitana Bonmatí, Mariona Caldenteny, Ona Batlle i Irene Paredes, que han canviat de parer i formen part de la llista prèvia del Mundial. De fet, Paredes, que era la capitana, ja va tornar amb Espanya en l'anterior convocatòria. Alèxia, que estava lesionada i no va enviar el correu però el va difondre, també és a la relació de candidates a jugar el Mundial.