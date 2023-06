L'Igualada HC B jugarà la propera temporada a l'OK Lliga Plata després de culminar a Girona una temporada inmillorable. El conjunt dirigit per Marc Muntané va vèncer per 1-2 a la pista del GEiEG en el segon partit de la tercera i última ronda del play-off d'ascens de Nacional Catalana i va obtenir el dret a participar el curs vinent en la segona categoria de l'hoquei patins estatal. A més, els anoiencs són, juntament amb el Barça, l'únic club català que té els seus tres equips séniors masculins en les tres principals divisions, ja que el C també ha pujat a Nacional Catalana.

L'equip igualadí ha signat un curs extraordinari, amb una sola derrota a la lliga, el passat mes d'octubre, i sumant al títol de Nacional Catalana i l'ascens el trofeu de la Copa Generalitat conquerit al febrer. Després de vèncer per 4-0 a Les Comes, l'Igualada HC B va sentenciar el duel contra el GEiEG amb dos gols de Guillem Llorens i Nil Cervera. En les dues rondes de play-off prèvies, els arlequinats van eliminar primer el CP Manlleu (3-1 a Igualada i 2-5 a l'Osona) i el Reus Deportiu després (amb victòries per 2-1 i 1-4).

En el matx decisiu a Girona, els locals van sortir decidits a forçar el desempat, però quan només havia transcorregut un minut i mig de joc, Guillem Llorens va posar el 0-1 al marcador. El GEiEG no es va donar per vençut i la intensitat va pujar de to en un pols en que van destacar els porters. Al minut 10, Llorens va ser sancionat amb targeta blava i el golejador local Jordi Mateos va enganyar Xavi Bosch amb un xut potent a l'escaire per equilibrar el marcador (1-1).

Quedava encara molt partit per endavant, però l'electrònic ja només es va tornar a moure una vegada. Pocs instants després de l'empat, el juvenil Biel Llanes va fer una passada de mèrit que va aprofitar Nil Cervera, objecte d'una falta directa que ell mateix va anotar (1-2).

Els gironins haurien pogut redreçar de nou la situació al minut 17, però Bosch va aturar l'acció posterior a la targeta blava ensenyada a Arnau Llanes.

En el segon temps, la pressió local es va mantenir intacte i hauria pogut tenir recompensa si Pol Sala hagués transformat un penal, però Jaume-Arnau Marquès, que a la mitja part va substituir Bosch com ha estat la tònica habitual al llarg de la temporada, va aturar la pilota. A l'altra porteria, Pol Formatjé va evitar que l'Igualada pogués sentenciar. En els darrers segons, el GEiEG va atacar amb porter-jugador, però el resultat es va mantenir inalterable i l'Igualada va rubricar l'ascens.

L'alegria es va desfermar sobre la pista del GEiEG i des del club igualadí es va recordar que la temporada anterior havia estat el gironí qui havia impedit que l'Igualada lluités per l'ascens. Una al·legació del club de la capital de l'Onyar va provocar que els anoiencs fossin desqualificats en el play-off per alineació indeguda.

Una derrota en tres anys L'equip de Marc Muntané ha assolit l'ascens després d'una etapa pràcticament impossible de millorar. En tres cursos, l'equip només ha concedit una derrota, precisament en el present exercici. En tot aquest període, el filial de l'Igualada HC ha assolit l'ascens de Primera Catalana, un altre a Nacional Catalana i ara el que el porta a l'OK Lliga Plata.

El tàndem tècnic format per Marc Muntané i Joan Traver ha disposat de vint jugadors: Francesc Rubinat, Jaume-Arnau Marquès, Xavi Bosch, Nil Cervera, Guillem Llorens, Aleix Borràs, Eloi Cervera, Arnau Llanes, Jordi Bosch, Pol Marsol, Biel Llanes, Ferran Busquets, Oriol Carol, Guillem Ribas, Marc Prat, Juanma Garcia, Guillem Giménez, Sergi Ribas, Miquel Ollé i Pol Ticó.