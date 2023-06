Una èpica victòria a la tanda de penals contra Madrid va coronar diumenge una primavera de matrícula d’honor per Jaume Comellas (Navarcles, 1979), que va repetir amb la selecció de Catalunya sub-15 femenina el títol en el campionat d’Espanya que el mes passat va conquerir amb la sub-12. Dues medalles d’or en la tercera temporada a la federació catalana d’un tècnic que abans de la pandèmia va treballar quatre anys a la base del Barça: la primera va arribar al maig contra Andalusia (3-0) i la segona aquest diumenge dia 11 de juny davant Madrid a la tanda de penals (4-3) després d'un partit igualat que va acabar 2-2.

Com va arribar al futbol femení?

Sempre m’havia mogut en equips masculins de la comarca, Navarcles, Gimnàstic Manresa, Fruitosenc, Avinyó, ... Em vaig anar formant com a entrenador i, el 2016, el Jordi Bonet, un amic que estava al Barça, em va dir si hi volia anar. Vaig estar a l’aleví, dos anys d’ajudant i dos de primer entrenador.

I aleshores?

Va arribar la pandèmia i durant els mesos que vem estar a casa vaig gaudir de la família, tenia dues criatures petites i em vaig adonar que tot plegat era incompatible. Baixar tres o quatre cops per setmana a Barcelona per una feina que tampoc era la meva, ja que faig de mestre a l’escola Doctor Ferrer d’Artés, m’hipotecava la vida familiar i jo no ho volia. Però el Barça t’obre portes i em van venir a buscar de la Federació Catalana perquè van veure que tenia un bon coneixement de la base del futbol femení.

L’exigència és diferent?

Vaig a veure alguns partits els caps de setmana, a vegades tres o quatre, a vegades menys. Sempre amb algun objectiu concret. I cada quinze dies es fa un entrenament de la selecció a Sabadell, perquè la federació de moment encara no té instal·lacions pròpies. Al llarg de l’any jugues l’estatal, que són tres fases si arribes fins el final.

Quantes jugadores controla?

A la selecció sub-15 hi ha vingut a entrenar unes quaranta jugadores.

Li va suposar un canvi gran el pas d’entrenar noies?

El canvi va ser mínim perquè sempre he entrenat noies que són molt bones, al Barça i a la selecció. Són intel·ligents, desseguida aprenen els aspectes tàctics. Potser seria diferent si agafés un equip de poble amb nenes que no en saben tant. Diu el Guardiola que guanya perquè té els millors jugadors, i una mica és això, sense obviar la feina de l’entrenador, és clar.

Què li van demanar a la federació?

El primer any va ser el posterior a la pandèmia i no es va competir, vem treballar per fer una base de dades de possibles jugadores seleccionables. Jo era el tècnic de la sub-15 i l’ajudant de la sub-12 i la sub-17. El curs següent, la sub-12 i la sub-15 vem arribar a semifinals dels campionats d’Espanya, amb jugadores molt bones, però els penals ens van eliminar. A final de temporada em van donar la responsabilitat també de la sub-12 i la sub-17 va quedar en mans de la igualadina Marta Cubí, que va ser jugadora professional. En el meu cas van valorar la capacitat pedagògica i formativa. I tot ha anat de cara perquè hem guanyat els dos títols, per primer cop a la història de la federació.

Un balanç excel·lent.

Entre les tres categories masculines i les tres femenines, Catalunya ha aconseguit tres títols, dues medalles de plata i una semifinal. Per resultats, és la millor comunitat. Catalunya té molt bones jugadores i un seguit de clubs capdavanters com el Cornellà, la Damm, l’Espanyol, el Barça, ... que comparteixen un estil de joc com el que ens agrada aplicar a la federació.

Se sent a gust dirigint noies?

És molt fàcil parlar amb aquestes jugadores. En un vestuari masculí hi ha molts egos, fins i tot cadets amb representants, diners, el Yamine Lamal, que ja ha debutat amb el primer equip del Barça, mou dos milions d’euros anuals. En aquest nivell, l’ego fa que si no posses un jugador pots incendir el vestidor. El futbol masculí és més espectacular perquè és més ràpid i fort, però la gestió és més complicada.

I les noies no porten problemes?

Les derrotes les senten més, però hi ha més proximitat. La part física és important, és clar, però en l’aspecte tàctic i estratègic, elles desseguiden ho agafen, nosaltres som més, com t’ho diria, talossos. Els nois són més físics, estan més pendents de les habilitats individuals. I en el nivell en el que jo em moc, crec que el vuitanta per cent de les jugadores arribaran a ser professionals. De les alevins que vaig tenir al Barça, n’hi ha cinc que ja estan amb fitxa del B, i si en dos o tres anys no estan al primer equip segur que aniran a un altre de la primera divisió.

Com ha vist l’esclat del futbol femení des del 2016 fins ara?

Ha estat el pas de no ser professionals a ser-ho. Quan jo vaig entrar, el Barça tenia un aleví, un infantil i un juvenil, i ara té dos alevins, dos infantils, dos juvenils, l’amateur i el B. Això, però, ha anat en detriment d’altres escoles de futbol, com la de l’Espanyol, perquè les jugadores volen anar al Barça. Aquí a la comarca també van sortint equips, però hi ha un tema en el que no ens podem equivocar i és el de crear equips perquè sí. En masculí, hi ha clubs que tenen deu alevins, els bons no paguen i juguen a l’A i els que no ho són paguen pels altres i estan als altres equips. Això genera un mercadeig de jugadors que va en detriment de la formació.

Hi ha el risc que això també passi en el futbol femení?

De moment no, prima el pes de la formació, el fet de passar-ho bé, no es pensa tant en el negoci tot i que ja comencen a sortir representants de nenes que els regalen botes, els fan sortir a les xarxes, ... Ningú es voldrà perdre la seva part del pastís quan es comencin a inflar els salaris de les jugadores.

Quin estil li agrada?

Molt com el Barça, tenir la pilota, jugar-la des del darrera sense rifarla, recuperar amb la pressió alta, ... Però a la final de diumenge contra Madrid, per exemple, vem haver de fer canvis i endarrerir les interiors per llançar pilotes llargues. Així vem fer els dos gols davant un rival que va ser superior i ens va fer patir. Les meves jugadores no estan acostumades a anar a remolc, però vem poder guanyar en els penals.

En la final va marcar la manresana del Barça Kautar Azraf, que també va anotar un dels penals. Com és aquesta jugadora?

És molt especial, té un do pel futbol, per l’esport, abans feia atletisme i va ser campiona de Catalunya. La seva habilitat amb els peus és brutal, i a dalt fa gols, però mica a mica ha d’anar endarrerint la seva posició, com el Messi, per jugar de 10. Vol participar constantment del joc, sinó es desconnecta. I és capaç de fer un gol des de 35 metres com el de la final contra Madrid.

Un diamant en brut, doncs?

El principal problema és el caràcter, ja que si no li surt bé s’ofusca, baixa el cap, protesta. Jo la vaig fitxar pel Barça i sempre li dic que si vol ser la millor jugadora d’Espanya en la seva posició ha de donar una mica més, és important que no agafi vicis i es torni individualista. Ja l’ha cridat la selecció del Marroc.

Què ens pot dir de la igualadina Ona Montserrat, una altra de les campiones estatals?

Ha estat un gran descobriment fet a partir de l’scouting. És una jugadora explosiva, de banda, esquerrana. Amb quinze anys ja és un referent pel primer equip. Crec que en un parell d’anys estarà al Barça.

Continuarà essent seleccionador?

En principi, sí.

Hi pensa en tornar al Barça?

Jo vaig fent currículum, el futur no se sap mai, però m’agradaria viure del futbol.