Des de dissabte us haureu fet un tip de sentir que Pep Guardiola és l'únic entrenador de la història que ha guanyat dos triplets, o sigui que ha estat capaç d'aconseguir Copa, lliga i Champions en una mateixa temporada, a Europa. Ho va fer realitat el 2009 amb el Barça, en un any natural que completaria amb el sextet i el triomf en les dues Supercopes i el Mundial de clubs, i ho ha repetit catorze anys després amb el Manchester City. Molts aficionats es pregunten quin dels dos és millor o té més mèrit. La resposta és gairebé impossible, ja que hi ha molts intangibles en ella, dels quals la majoria són purament subjectius. Però si l'hem de portar a la banda de les xifres pures i dures, la freda dada, trobem que no són tan diferents l'un de l'altre.

D'aquesta manera, hem volgut fer un exercici comparant algunes de les variants que són extrapolables a qualsevol moment de la història: les victòries i els gols. El primer cas és complicat, a nivell de punts, ja que fins al 1995 no es van començar a donar de tres en tres a l'Europa continental en cas de triomf. A les illes britàniques ja es feia des del 1980. Així, per als casos en què el triplet és anterior a aquests anys, hem atribuït tres punts igualment per partit guanyat. Aquest estudi ens dona una primera dada, la de punts guanyats per partit.

La segona surt dels gols, tant a favor, la qual cosa dona mèrit a l'atac, com en contra, per destacar la feina defensiva. De la mitjana de gols per partit, tant d'una banda, com de l'altra, surt una altra xifra. La suma dels dos subtotals ofereix un resultat comparable en qualsevol moment de la història.

Una mica millor el City

Si fem aquests números comparant només els dos triplets de Guardiola, trobem que el del City dona un resultat de 4,24 i el del Barça, de 3,90. En la classificació dels deu triplets estan situats l'un damunt de l'altre, en unes discretes setena i vuitena posicions. Veiem que el nombre de punts entre tots dos és molt similar, amb una mitjana de poc menys d'una dècima i mitja a favor dels anglesos. En la de gols, el City també guanya, ara amb dues dècimes d'avantatge.

En tots dos casos hi va haver fases de la temporada en què els equips van fluixejar més. El Barça va tenir un sotrac a mitjana segona volta en aquella lliga i el City l'ha tinguda al principi en aquesta, en la qual l'Arsenal va adquirir una diferència que va fer creure que podia ser campió. A les dues Champions, el Barça només va guanyar tres partits dels set entre els vuitens i la final i els anglesos també han tingut dificultats en les visites, amb empats a Leipzig i a Madrid.

La diferència en els gols es pot explicar per la presència d'un depredador com Erling Haaland en els sky blues. Ha anotat 51 gols en els tres tornejos i ha catapultat l'equip. En el Barça, cal recordar que la 2008-09 va ser l'any en què Guardiola va canviar la posició de Messi just en el tram final, quan faltaven pocs partits. Fins llavors jugava d'extrem i no feia els registres tan estratosfèrics que va aconseguir més endavant en la seva carrera. Tot i això, la mitjana de gols a favor ha estat la mateixa i la diferència arriba en la defensa. El City actual és més sòlid que aquell Barça.

Lligues més o menys dures

En tots dos casos, de tota manera, les posicions numèriques que ocupen els dos equips de Guardiola no són gaire bones. Si ens fixem en la llista, veiem que hi ha un líder clar: l'Ajax del Johan Cruyff jugador. En la temporada 1971-72, aquell equip només va perdre un partit en tota la temporada, al camp del Go Ahead Eagles just dos dies abans d'afrontar l'anada de la semifinal de la Copa d'Europa contra el Benfica, que va superar per un sol gol de marge. De fet, aquesta mitjana de punts per partit és la que el converteix en el guanyador d'aquest rànquing, en què també trobem el Celtic de Glasgow de la 1966-67 en tercera posició. El nivell de les seves competicions domèstiques, sens dubte, els ajuda molt.

Perquè tant la lliga neerlandesa, com l'escocesa, no són de les principals del continent. El 1972, l'Ajax només tenia l'oposició del Feyenoord i el Celtic, com gairebé sempre, la del Rangers, que li va posar les coses difícils i va quedar a només tres punts dels catòlics. Van ser dos moments històrics per a les dues formacions, a més. En el dels escocesos, tots els seus jugadors eren nascuts a l'àrea metropolitana de la ciutat i en el dels neerlandesos, eren el planter del futbol a un país que dos anys més tard va estar a punt de guanyar el Mundial.

Tant en el cas de l'Ajax, com en el del Celtic, a més, hi ha un vincle amb el Manchester City actual de Guardiola: tots dos van guanyar la final de la Copa d'Europa contra l'Inter de Milà, en les tres úniques finals de la màxima competició perdudes pel conjunt neroazzurro.

La dificultat de les lligues influeix en els resultats numèrics del rànquing de manera clara. Així, tenint en compte que es considera que l'anglesa, l'espanyola i la italiana són les tres més potents, ara i també abans, no són estranyes les seves posicions. Així, els dos equips de Manchester només són el setè i el novè de la llista; l'Inter de Mourinho ocupa l'última posició i el Barça de Guardiola és vuitè. Davant de tots ells hi ha el PSV Eindhoven, un altre equip neerlandès del 1988, any en què va quedar campió d'Europa empatant els cinc últims partits, amb dues victòries per valor doble dels gols a fora de casa i per penals a la final, davant del Benfica.

Més amunt, trobem la fiabilitat alemanya del Bayern, únic equip, juntament amb el Barça, que ha fet dos triplets. Tots dos, a més, són força recents i amb alguns jugadors semblants. Guanya el del 2013 al del 2020 perquè en aquest últim es produeix un cas curiós: és l'únic dels deu amb dos entrenadors a la banqueta. La temporada la va començar el croat Niko Kovac, exjugador del club, però les coses no anaven bé i el desembre va ser rellevat per l'actual seleccionador alemany, Hansi Flick. El resultat, el coneix tothom, una màquina gairebé perfecta que recorden bé els aficionats barcelonistes, amb el 2-8 de Lisboa com a resultat més impactant.

I l'únic que trenca aquesta tendència és un dels dos Barces amb triplet. El de Luis Enrique, del 2015, tampoc no va començar bé la temporada, però es va refer gràcies a un altre triplet, aquest de davanters. Disposar de Messi, Suárez i Neymar en els seus millors moments de forma el situen en segon lloc difícil de millorar.