El pilot sallentí de l'equip ArtBox Pau Alsina no va poder passar d'una quinzena i una setzena posicions en les curses de Jerez del FIM Júnior GP, de les quals només va poder sumar un punt. Ara ocupa la dotzena posició de la classificació general de l'European Talent Cup, amb 22 punts acumulats, a 102 del líder, Máximo Quiles, de l'Aspar Júnior Team.

En la prova al circuit Ángel Nieto, Alsina va ser vuitè i onzè en els entrenaments lliures, en unes sessions en què es va centrar, sobretot,a posar la moto a punt i no tant a fer temps.

En els entrenaments de dissabte, va tenir dificultats per quadrar la volta ràpida en la primera qualificació, en què va quedar novè. Per a la segona, en què les condicions de la pista eren més dolentes, va trobar millors sensacions i va gestionar bé el temps, amb la qual cosa va pujar fins al vuitè lloc.

Però les curses del darrer dia no van anar tan bé. En la primera, es va quedar en el grup de darrere en les primeres voltes i, tot i estar lluitant amb diversos pilots, va acabar setzè, fora de la zona de punts per primer cop en tota la temporada.

Ell mateix va explicar que "m'ha costat mantenir-me mentalment davant i m'he quedat en un grup al qual m'ha costat remuntar".

De cara a la segona cursa, va fer una bona sortida, però va tocar amb un altre pilot i va quedar endarrerit. Després de recuperar moltes posicions, almenys va rascar un punt. Va explicar que "tot i que no m'he sentit del tot còmode, he intentat remuntar i almenys he arribat als punts".

L'equip considera que les dificultats li han de servir per millorar de cara a la propera prova, el primer cap de setmana de juliol a l'Algarve.