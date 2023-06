L'esperat retorn de la Selecció Catalana Masculina Absoluta tindrà lloc el proper dimarts 25 de juliol en el Pavelló Nou Congost de Manresa en un partit que s'emetrà en directe per Televisió de Catalunya (hora encara per determinar).

Catalunya jugarà un nou partit amistós amb la Selecció d'Argentina, actual sotscampiona del món (plata a la Copa del Món Xina 2019), en un matx que s'emmarca dins dels actes en motiu del Centenari del Bàsquet Català (1923-2023) organitzat per la Federació Catalana de Basquetbol amb el suport institucional de la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Manresa, amb CaixaBank i Spalding com a Premium Partners, i el patrocini oficial de Loteries de Catalunya i TGO DX.

El President de l'FCBQ, Ferran Aril, es mostra 'satisfet per poder celebrar aquest partit de la Selecció Catalana Masculina Absoluta després d'un llarg temps sense poder jugar un encontre d'aquestes característiques i, a més, en aquest any del Centenari. Volem que el partit sigui una festa del Bàsquet Català, on estaran convidats tots els clubs afiliats a la Federació'. Aril també reconeix que 'per nosaltres era molt important que en el retorn de la Selecció Absoluta comptéssim amb un rival de referència mundial, i és evident que Argentina respon a la nostra il·lusió. El Nou Congost serà l'escenari d'aquest matx i volem agrair a l'Ajuntament de Manresa que ens hagi ajudat a fer possible l'esdeveniment, als jugadors per la seva implicació, a la Confederación Argentina de Básquetbol per la seva predisposició i al gran suport la Secretaria General de l'Esport i l'Activitat Física'.

Pel que fa a partits amistosos internacionals com el del proper dimarts 25 de juliol davant la Selecció Absoluta d'Argentina; cal remuntar-se a l'any 2005, amb la victòria contra Cuba, per 101-70 en un encontre celebrat el 30 de juny al Palau Olímpic de Badalona.

Per la seva banda, paral·lelament a la cita amb el combinat cubà, al juliol del 2010, Catalunya va guanyar la III Copa de les Nacions de Basquetbol Masculí, disputada a Galícia, superant a Lituània a la final per un 78-67 i, prèviament, a Euskadi (76-72) en unes ajustades semifinals.