El gimnasta bagenc Carles Calavera es troba des de dilluns passat a Berlín per participar en els Jocs Mundials de Special Olympics que s'inauguren aquest dissabte mateix a la capital alemanya. Calavera ha estat seleccionat per l'equip espanyol pe participar en la competició de gimnàstica, que viurà els entrenaments el proper dia 22 i la competició el 24 i el 25 de juny.

En el decurs de tota la temporada, l'esportista de casa nostra s'ha estat preparant per a aquesta gran competició de l'any alhora que seguia competint en competicions ordinàries de la Federació Catalana de Gimnàstica. Va viatjar a Berlín al costat de tres companys d'equips i dels preparadors i està vivint una important experiència en trobar-se amb esportistes d'altres modalitats que comparteixen espai.

Les magnituds de la competició de gimnàstica d'aquests Mundials són importants, amb un total de 110 esportistes i 44 entrenadors pertanyents a 34 delegacions, amb 154 directius i 41 jutges àrbitres.

Però les proves gimnàstiques s'engloben en una bombolla molt més gran, ja que hi ha un total de 26 esports. Les competicions en què participarà Calavera es fan a la Messe, molt a prop, al sud-est, de l'Estadi Olímpic. En la mateixa zona hi haurà les proves de tennis, lluita, boccia, voleibol, bàsquet, bàdminton, tennis taula, halterofília i gimnàstica rítmica, per exemple.

Aquesta serà la setzena edició dels Jocs i Calavera ja té experiència dels passats, que es van disputar a Abu Dhabi. En aquella ocasió va guanyar tres medalles, que no són per als tres primers, sinó que n'hi ha per als que queden en d'altres posicions. Així, va ser cinquè en anelles, sisè en salt i setè en terra, que van ser els tres aparells en què va competir.