Després d'una setmana en què ha donat a conèixer renovacions i adeus, el Covisa Manresa ha informat aquest divendres dels primers fitxatges de jugadors per a la temporada vinent. En concret, el club manresà s'ha fet amb els serveis de David i Aarón Lozano, que la temporada passada van jugar al Salou, conjunt que actuava a Tercera Divisió, la categoria just per sota que la dels manresans.

Tenen vint anys i van destacar la temporada anterior per la seva capacitat golejadora, ja que van aconseguir 19 i 23 anotacions, respectivament. El conjunt tarragoní va quedar segon del seu grup i també va assolir el bitllet per jugar la Copa del Rei de la propera campanya. Les arribades dels germans Lozano s'afegeixen a la de Paco Cachinero, el tècnic que encetarà la seva tercera campanya al club blanc-i-vermell i que rellevarà Borja Burgos a la banqueta. S'espera que sigui presentat en els propers dies. També seguiran a la plantilla, respecte de l'equip que ha jugat dues fases d'ascens a Segona Divisió, el porter Arriero i els jugadors de camp Lavado, Terri, Ambrós i Asís. El club també va informar de la marxa de Manu del Moral i de Xavi Cols. Els alevins debuten a El Ejido Per la seva banda, l'equip aleví del Covisa Manresa disputa aquest dissabte les semifinals del Campionat d'Espanya, per a les quals es va classificar fa quinze dies en guanyar la fase disputada al Pujolet. Els manresans jugaran la segona semifinal, a partir de les 20 hores, contra l'Aljúcer ElPozo, conjunt murcià. Abans, a les sis de la tarda, s'haurà disputat la primera semifinal del torneig, que enfrontarà el Moprisala Toledo i la formació amfitriona, el Café Mena El Ejido Futsal. Els guanyadors de les dues semifinals disputaran la final del campionat, que es jugarà diumenge a les 11 del matí al mateix pavelló municipal de la ciutat de la província d'Almeria. El Covisa aleví es va classificar per a aquesta final a quatre del certamen després de guanyar els tres partits que va jugar com a local, davant de l'Aurrerá de Leitza per 3-0, contra el Sala10 Saragossa per 6-1 i enfront de l'Entreculturas Montensión mallorquí per 3-0 novament. Els partits es podran seguir per streaming al YouTube de la Federació Andalusa de Futbol.