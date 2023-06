El Club Egiba surt aquest dissabte a la tarda amb tantes possibilitats com el que més a buscar la seva segona Lliga Iberdrola de gimnàstica artística. En una competició que podrà ser seguida en directe a partir de les 17.40 hores per LaLiga Sports TV, les bagenques es jugaran a una sola carta el títol amb el Xelska mallorquí, el Pozuelo madrileny i La Salle de Gràcia. Tots arrenquen des de zero, sense tenir en compte els resultats de les tres fases anteriors, que únicament han servit per determinar els quatre finalistes. Però les sensacions mostrades per l'Egiba en les tres cites van ser molt bones i això convida a l'optimisme.

D'aquesta manera, han viatjat a Alcoi Carla Font, Lorena Medina, Ona Sánchez, Laia Font, Mar Royo, Júlia Sánchez, Maria Comallonga i la neerlandesa Tisha Volleman, una formació de gala que intentarà portar el títol cap a casa. Com ja va passar en les fases prèvies, cinc d'aquestes competidores afrontaran cadascun dels quatre aparells i comptabilitzen les notes de les quatre millors. Dues victòries i líders Tot i que no comptin els punts acumulats, l'Egiba arriba a la final com a líder de la temporada, amb dues victòries, a Mallorca i a Gironella, i una segona posició, a Guadalajara. Les manresanes van demostrar en l'última cita, justament a la vila berguedana, que aspiren a tot, amb la presència de dues internacionals com Laia Font i la recuperada Lorena Medina, que tan bon paper han fet en les últimes competicions internacionals., De la resta, el Xelska, l'únic equip, juntament amb l'Egiba, que ha participat en totes les finals en els sis anys d'existència de la Lliga Iberdrola, es presenta amb la incorporació de la italiana Manila Esposito, la qual cosa els dona més opcions d'aspirar a l'or. La transalpina és subcampiona d'Europa de barra d'equilibris i medallista en salt i terra en proves de la Copa del Món. També arriba reforçada la Salle Gràcia, amb l'olímpica sevillana Ana Pérez a les seves files, i el Pozuelo sempre és un rival sòlid, amb la qual cosa hi ha una gran incertesa per conèixer el resultat final. En el sorteig de rotacions, les bagenques van quedar aparellades amb el Pozuelo, amb el qual compartiran aparell. Començaran pel salt, entre les 18.10 i les 18.50 hores; seguiran amb les asimètriques, entre les 18.50 i les 19.30; continuaran amb la barra d'equilibri, entre les 19.30 i les 20.10 hores, i acabaran amb el terra, entre les 20.10 i les 20.50. L'ordre de rotació del Xelska i de La Salle Gràcia serà asimètriques, barra d'equilibri, terra i salt. Cap a les nou de la nit s'han de saber els resultats. Tot i que no compta per a la Lliga Iberdrola, també serà interessant veure les posicions de les gimnastes de l'Egiba en la classificació del concurs general i també de cadascun dels aparells. Laia Font i Lorena Medina van fer podi en el primer a Gironella, en l'última cita, i caldrà veure si dissabte poden repetir, la qual cosa els pot donar idea del seu estat de cara a les grans competicions que tenen per davant a l'estiu i a la tardor. L'Egiba vol recuperar un títol que ja van guanyar al Nou Congost el 2018, en la primera edició, que va viure la final al Nou Congost. Des de llavors ha estat dos anys tercer i els dos últims, segon.