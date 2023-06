Un cop finalitzades les lligues de futbol i de futbol sala de casa nostra, és l'hora de guardonar els guanyadors. Com cada anys, la Federació Catalana de Futbol farà entrega dels trofeus en les anomenades Nits dels Campions, gales que es duen a terme per les diverses comarques, dividides en les diferents delegacions que formen l'ens federatiu.

La primera de casa nostra serà aquest dilluns, quan el pavelló poliesportiu Mestre Vila Vell d'Òdena rebrà la Nit dels Campions corresponent a l'Anoia. En tots els casos, els actes arrencaran a dos quarts de vuit del vespre. L'endemà serà el torn de la delegació del Bages, el Berguedà i la Cerdanya, que farà entrega de les copes als vencedors de les categories de base i les sèniors masculines i femenines al Pavelló Municipal d'Esports de Cardona. Agafa el relleu d'Artés, on es va celebrar en la passada edició.

El proper dijous, dia 22, hi haurà l'entrega per als pertanyents a la delegació de Lleida, de tota la província, i es farà al pavelló municipal d'esports Antoni Roure Vila d'Alpicat. Per acabar la llista de les de casa nostra, la del Baix Llobregat es farà justament al Baix Nord, al teatre de La Passió d'Esparreguera, el dia 28.