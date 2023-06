El Club Egiba s'ha proclamat guanyador de la Lliga Iberdrola de gimnàstica artística en la final que s'ha disputat aquest dissabte a la tarda a Alcoi. El conjunt manresà, amb les germanes Carla i Laia Font, Lorena Medina, la neerlandesa Tisha Volleman, Ona Sánchez i Maria Comallonga en les intervencions, a més de Mar Royo i Júlia Sánchez, que també formen part del conjunt, han sumat un total de 192,300 punts, per davant del Xelska (190,900) i de La Salle Gràcia (184,050). El Pozuelo ha quedat fora del podi, amb 180,750. El títol és el segon després de l'aconseguit el 2018, al qual van succeir dues segones i dues terceres places.

El triomf de l'Egiba ha estat el de tot el grup, ja que cap de les seves components no ha guanyat ni el concurs general individual, ni cap dels quatre aparells. De fet, la millor posició ha estat la segona en asimètriques de la neerlandesa Tisha Volleman, la gimnasta que l'equip podia "fitxar" per a aquest campionat. Però la solidesa de tota la formació ha estat clau, com en el decurs de tota la Lliga Iberdrola, i no només en aquesta final.

Així, quatre de les seves components han quedat de les deu primeres en la classificació individual havent completat els quatre aparells. La gironellenca Laia Font ha tornat a exercir de líder, quedant tercera, amb 49,250 punts, només una dècima i mitja més que la seva covilatana Lorena Medina, que ha quedat quarta. La germana de Laia, Carla Font, ha estat setena i Ona Sánchez, novena.

A davant gairebé sempre

El fet que l'Egiba hagi començat amb el salt, en què ha obtingut la segona millor nota, a dues dècimes del Pozuelo, ha ajudat a que les manresanes estiguessin en gairebé tot moment en les primeres posicions. En aquest aparell, en què arriben les millors notes, Laia Font ha estat tercera i les altres tres també han quedat entre les deu primeres. De fet, la divuitena posició de Carla Font no ha comptat, ja que valien les puntuacions de quatre de les cinc participants.

En les asimètriques ha anat molt bé l'aportació de Volleman en l'únic aparell que ha guanyat l'Egiba, amb dos punts sobre el Xelska i fins a vuit respecte del Pozuelo, que anava líder. En la barra d'equilibris, l'Egiba ha quedat tercer, però a poca distància de La Salle i el Xelska, molt reforçats amb Ana Pérez i Manila Esposito, respectivament, però sense tanta profunditat en les seves formacions. En la barra, Medina ha estat tercera i Laia Font, quarta, i han començat les posicions més endarrerides de Maria Comallonga i Carla Font.

L'Egiba ha arribat líder al terra, amb una distància suficient per vèncer en un aparell en què Lorena Medina, tercera, ha estat la millor. No l'ha pogut guanyar per tres dècimes i mitja sobre el Xelska, però era igual. L'equip recuperava el trofeu i s'embutxacava 3.000 euros de premi per seguir evolucionant.