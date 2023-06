Vitor Roque serà el primer fitxatge del Barça 2024. Ja hi ha principi d’acord entre el club blaugrana i l’Athletico Paranaense per Tigrinho, el millor 9 del futbol sud-americà. Segons ha pogut confirmar el diari Sport, la cimera que hi va haver aquest cap de setmana a les oficines blaugrana a la Citutat Esportiva ha donat resultats pràcticament definitius. El Barcelona ha lligat el davanter centre de 18 anys que apunta a figura mundial i que aterrarà per ser, el seu primer any, un complement a Robert Lewandowski.

L’acord entre clubs ja inclou un preu definitiu del traspàs: el Barcelona pagarà 35 milions d’euros més 10 en variables, fraccionats en tres anys. Deco s’ha sortit amb la seva, perquè el club de Curitiba es va plantar a Barcelona demanant 45 milions més variables. Contracte fins al 2028 El jove ariet firmarà per cinc temporades, que és el temps màxim que reconeix la FIFA, fins al 30 de juny del 2028, amb una clàusula de rescissió que impedirà qualsevol tipus de jugada dels clubs estat. Encara queden per tancar els temes pendents entre Vitor Roque i el Barça referents als seus emoluments, que s’adaptaran a la nova realitat financera de l’entitat que presideix Joan Laporta. El futbolista i el seu entorn familiar i professional ho han posat tot de la seva part perquè l’acord arribés a bon port. L’acord entre clubs es farà públic en les pròximes setmanes. No hi ha pressa amb això. Vitor Roque s’incorporarà aquest estiu a la plantilla que dirigeix Xavi Hernández. El Barça mai va treballar amb la possibilitat de posposar una temporada l’aterratge del davanter. L’entesa entre clubs es va materialitzar en la reunió que van mantenir la cúpula esportiva de l’entitat amb Deco al capdavant, que ha accelerat les negociacions per evitar qualsevol tipus de sorpreses, el CEO de l’Athletico Paranaense, Alexandre Mattos, i l’agent del futbolista, André Cury, clau en l’operació perquè ha desactivat totes les ofertes de la Premier League (o sigui del Chelsea i de l’Arsenal) per forçar el Furacao a arribar a un acord. En principi, no hi ha previst cap trobada més entre totes les parts. Amb el treball ja fet, Alexandre Mattos no dilatarà més la seva presència a Barcelona i aquest dilluns partirà en direcció a Curitiba. L’executiu necessita trobar immediatament un nou entrenador per a l’Athletico després de la destitució de Paulo Turra. Ara, quan encara no s’ha tancat l’exercici de la temporada 2022-23, es fa pràcticament impossible saber si ‘Tigrinho’ podrà participar de la gira de pretemporada que el Barça farà als Estats Units entre el 19 i el 30 de juliol. Vitor Roque només aterrarà a la capital catalana quan hi hagi marge en el fair play financer per ser inscrit. Mentrestant, seguirà concentrat amb els seus compromisos a l’Athletico, que continua viu en tres fronts: el Brasileirao, la Copa do Brasil –on té un encreuament duríssim de quarts de final contra el Flamengo– i la Copa Llibertadors que començarà al juliol les eliminatòries d’anada i tornada. El seu pròxim compromís és la nit de dimecres a l’estadi del Morumbi, quan disputarà el Sao Paulo-Athletico Paranaense corresponent a l’11a jornada del Brasileirao. El partit donarà inici a una nova marató de compromisos per al Furacao, que jugarà dos partits per setmana durant el mes vinent.