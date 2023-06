Porto tres anys descansant, encara tinc energia», confessava Hazard, com si res, en una entrevista al seu país. Quina manera de definir el seu pas pel Madrid! El belga va costar cent milions d’euros fa cinc anys. Un preu d’autèntica figura, que ho era en aquell moment, imparable amb el Chelsea a la Premier League, però els seus números a Espanya van anar minvant d’una manera escandalosa. Es recorden poques davallades de rendiment tan grans en un jugador de primer nivell. Primer, les lesions, recurrents, que el van martiritzar sempre que intentava aixecar el cap. Després, i això és el més greu, una certa deixadesa que va acabar apartant-lo de la titularitat i el va condemnar a jugar els minuts de les escombraries en el millor dels casos. En els dos últims anys, no comptava per a res, fins i tot Mariano entrava al camp abans que ell. El cert és que els gimnasos sempre li han provocat al·lèrgia, com ell mateix ha confessat en alguna ocasió, i la dieta és una cosa que porta amb dificultat. I així és molt complicat, per no dir impossible, mantenir el nivell d’exigència en un club com el Reial Madrid.

Hazard ha estat un dels grans fiascos de Florentino. Va arribar com la gran estrella després de la sortida de Cristiano Ronaldo, però al Madrid es va anar fonent com el sucre al cafè. Ni l’operació en què es va treure la famosa placa va servir per millor la seva complicada situació. El seu nivell era als antípodes d’aquell jugador elèctric, que desbordava, regatejador, que enlluernava a Anglaterra i amb la selecció. I el pitjor era l’actitud. No jugava, però tampoc posava mala cara. Ni tan sols s’empipava. De la banqueta a casa. A la pretemporada, sempre transmetia la confiança de tornar a ser el d’abans, semblava que ho podia aconseguir en algun moment, però ni Ancelotti ara, ni Zidane en el seu moment, el van veure en condicions. Tampoc es plantejava buscar una sortida fins fa dues setmanes, còmode com estava en el seu ostracisme. Al final, el Madrid va negociar la seva sortida pagant-li la meitat de la fitxa de l’any que li quedava. D’aquesta manera ha aconseguit deslliurar-se del davanter belga. Ara diu que han estat uns anys molt durs, però és evident que Hazard ha estat un futbolista conformista, gens ambiciós i que va assumir la seva caiguda amb el Madrid amb una tranquil·litat sorprenent. Que tingui sort.