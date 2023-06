L'augment d'equips a Tercera RFEF i la creació de la Lliga Elit són les novetats de la temporada 2023-24

La propera temporada del futbol català tindrà la gran novetat de la creació de la Lliga Elit, una nova divisió que se situa entre la Tercera RFEF i la Primera Catalana. A més, l'esmentada Tercera RFEF presentarà un canvi respecte el curs precedent: l'ampliació de 16 a 18 equips. Pel que fa a la Catalunya central, que té el seu millor equip, el CE Manresa, a la Segona RFEF, no estarà representat en cap de les dues categories inferiors. Sí, però, a la Primera Catalana, on hi haurà cinc equips, i a la Segona Catalana, amb vuit esquadres de les comarques centrals.

La Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol ha aprovat la composició de les categories amateurs masculines un cop acabada la temporada 2022-23, i el 2 de juliol es donaran a conèixer la composició dels grups, ja que fins aleshores hi haurà les inscripcions obertes. TERCERA RFEF 2023-24 UE Olot (descendit de 2a RFEF) AE Prat (descendit de 2a RFEF) CF Badalona UE Castelldefels Fundació Esportiva Grama FC Girona CE L'Hospitalet CF Montañesa CF Peralada CF Pobla Mafumet UE Rapitenca CP San Cristóbal UE Tona FC Vilafranca (permanència per ampliació) UE Vilassar Mar (permanència per ampliació) FC L'Escala (ascens directe) CFJ Mollerussa (ascens directe) CF Reddis (ascens directe)

La nova Lliga Elit -denominació que substitueix la inicial de Superlliga- tindrà un grup únic i se situa entre la Primera Catalana i la Tercera RFEF, la darrera de la jerarquia espanyola. La categoria tindrà 18 equips, tots ells procedents de Primera Catalana excepte el Sants, que baixa de Tercera RFEF. LLIGA ELIT 2023-24 UE Sants (descens de Tercera RFEF) CF Can Vidalet CE Atlètic Lleida EE Guineueta CE Europa B UE Figueres EC Granollers CF Palamós UE Rubí CE Sabadell B FC Santboià UE Valls UE Vic UD Viladecans CF Lloret UA Horta La Primera Catalana tindrà un equip més de la Catalunya central gràcies a l'ascens del FC Joanenc. Els altres quatre equips del territori que reeditaran presència a la categoria són CF Igualada, CF Martorell, FC Pirinaica i UD San Mauro. Pel que fa a la Segona Catalana, els equips de les comarques centrals seran: CE Puig-reig, CE Navàs, CE Berga, CF At. Gironella, CF Solsona, FC La Seu d'Urgell, CF Vilanova del Camí i CD Oliana, aquests dos darrers gràcies a l'ascens des de Tercera Catalana.