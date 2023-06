Pep Guardiola, el tècnic santpedorenc del Manchester City, ha assegurat aquest dilluns en relació a Xavi Hernández que el Barça té un entrenador "collonut, que coneix la casa, que sap com va aquest invent i que ha guanyat LaLiga, el trofeu més important".

"Tant de bo estigui molts, molts, molts anys al Barça. I quan Xavi decideixi que ja s'ha acabat la seva etapa vindrà Busi o vindrà l'altre. Són etapes", ha destacat Guardiola abans de recalcar que la seva època com a entrenador blaugrana "es va acabar i ja està".

El tècnic del City ha atès els mitjans de comunicació en el primer dia del Puma Legends Trophy, un torneig de golf que aquesta setmana reuneix a una trentena d'exfutbolistes a l'Empordà Golf Club, a Torroella de Montgrí (Baix Empordà) i que està apadrinat pel propi Guardiola.

A més, ha lamentat que Xavi afirmés setmanes enrere en roda de premsa que el City no va permetre que el lateral Joao Cancelo arribés al Camp Nou: "El van informar molt, molt, molt malament", ha subratllat Guardiola, i ha afegit que el conjunt 'citizen' no va rebre "ni una oferta del Barça" per Cancello.

El tècnic de Santpedor també ha admès que li consta que el Barça està "molt interessat" en la incorporació d'Ilkay Gundogan i que sap que Xavi ha parlat amb el migcampista alemany, el contracte del qual amb el City finalitza el 30 de juny.

Però ha remarcat que l'equip anglès "també està molt interessat" i lluita per la seva continuïtat. "Tant de bo es quedi. I si al final se'n va al Barça, el Barça farà un fitxatge extraordinari", ha assegurat.

Sobre la delicada situació econòmica del club català, Guardiola ha estat contundent: "Sembla que sigui culpa d'altres equips, però si es va gastar 400 milions per tres jugadors no és un problema del City o del PSG. És un problema del Barça. O dels directius que estaven abans i van generar aquesta situació".

A més, el tècnic ha afegit que Joan Laporta, amb qui va sopar aquest diumenge a Barcelona, "està fent un esforç titànic" i ha argumentat que cal donar "temps" al club.

Guardiola també ha descartat que el City se sumeix a la carrera per fitxar Kylian Mbappé i ha felicitat la selecció espanyola per la Lliga de les Nacions, tot i que ha admès que va trobar a faltar "algun comentari" sobre Luis Enrique i la seva importància en la consecució d'aquest èxit.