El tècnic barceloní Xavi Corominas, de 36 anys, és el nou entrenador del primer equip del Centre d'Esports Manresa. Després d'estar mitja vida al RCD Espanyol, on el curs passat va dirigir el juvenil A de la Divisió d'Honor, aquest enginyer industrial de professió afrontarà un nou repte a la banqueta del Congost.

Corominas relleva Ferran Costa, que va estar tres anys al club blanc-i-vermell amb l'ascens a la Segona RFEF i la disputa, fa unes setmanes, de la fase per pujar a Primera RFEF com a grans fites. El nou tècnic del club bagenc ha estat les dues darreres campanyes al juvenil blanc-i-blau, on el 2022 va arribar a ser finalista de la Copa del Rei de la seva categoria.

🔴⚪️XAVI COROMINAS, NOU ENTRENADOR DEL PRIMER EQUIP



🏠Barceloní, enginyer industrial, 36 anys

🔵⚪️Procedent del juvenil del RCD Espanyol (Div. Honor)

🥈Subcampió Copa del Rei 2022

🔜Pròximament, RDP de presentació (oberta als mitjans)



— CE Manresa (@Cemanresa1906) 19 de junio de 2023

El nou inquilí de la banqueta blanc-i-vermella va entrar amb 18 anys a l'Espanyol i ha passat per gairebé totes les categories del futbol base. El CE Manresa, en el comunicat fet públic aquesta tarda, explica que "aposta per un entrenador jove per créixer mútuament en la que serà la segona temporada dels manresans a la potent Segona RFEF".