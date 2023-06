El nou director esportiu del València Basket, Luis Arbalejo, ha confirmat aquest dimecres a la tarda que Àlex Mumbrú serà l'entrenador de l'equip taronja a l'inici de la propera temporada. La continuïtat del tècnic havia quedat entredit després d'un irregular final de temporada i davant del canvi a la direcció esportiva de l'entitat, amb la marxa de Chechu Mulero, però Arbalejo ha tancat la porta a qualsevol canvi.

D'aquesta manera, en un dia s'han tancat dues de les possibles portes de sortida que podria tenir Pedro Martínez a l'ACB en cas que decidís no continuar al Baxi Manresa. Al matí, el Girona ha confirmat la contractació del seu ajudant, Salva Camps, i a la tarda, el València, amb qui es va entrevistar Martínez l'estiu passat, reitera que segueix confiant en Mumbrú.

Amb aquestes informacions, i tenint en compte que el director esportiu del Barça, Juan Carlos Navarro, va donar per feta dimarts la continuïtat de Sarunas Jasikevicius al Barça, només hi ha incertesa a tres banquetes de l'ACB, la del Cazoo Baskonia, on no se sap si seguirà Joan Peñarroya, la del Monbus Obradoiro, on ha acabat contracte Moncho Fernández, i la de l'acabat de pujar Zunder Palència, on sembla que no seguirà l'artífex de l'èxit, Pedro Rivero.

Pedro Martínez té un any més de contracte amb el Baxi Manresa, però té una clàusula de sortida per voluntat pròpìa per si troba un projecte més engrescador. Els últims moviments externs acosten més el tècnic barceloní a la continuïtat, a no ser que emprengui alguna aventura fora de l'ACB.