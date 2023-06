El prodigi del FS Casserres perdura

L’ala-pivot poblatana Clàudia Boixader, la màxima golejadora del Montepio FS Casserres, recorre tres dies cada setmana, de finals d’agost a primers de juny, la quarantena de quilòmetres que separen la Pobla de Lillet de la vila del Baix Berguedà per entrenar-se o jugar amb el sènior femení del club casserrenc. Clàudia Boixader va fer aquest mateix recorregut tots els dies laborables durant les últimes festes nadalenques.

El compromís i la capacitat de sacrifici de les jugadores del Montepio FS Casserres no ha estat en va, aquest exercici. La formació entrenada per Xavier Parcerisa, una autèntica selecció comarcal complementada amb el toc bagenc que hi aporta l’ala-pivot navassenca Júlia Llimós, s’ha proclamat campiona de lliga i ha certificat l’ascens a la Divisió d’Honor Catalana, la màxima categoria del país i la tercera a nivell estatal. La llegenda del prodigi del Futbol Sala Casserres s’amplia i es perpetua amb l’afegitó d’un nou capítol.

No endebades, el conjunt berguedà ha estat l’equip més efectiu del grup 2n de la Primera Divisió Catalana (114 gols materialitzats en 24 partits jugats) i el menys golejat (32 gols encaixats). A més, els 27 gols signats per Clàudia Boixader (1,1 de mitjana) la van convertir en la màxima golejadora de la competició. Jennifer Serralvo va ser la quarta jugadora més mortífera del grup (22 gols) i Gemma Navarro, la setena (18).

Sens dubte, el Montepio FS Casserres ha agafat el relleu del desaparegut FS Gironella fins a esdevenir el referent del futbol sala femení berguedà. Nou de les seves deu jugadores són de la comarca, però només una, la portera Laura Picas, és de Casserres. A més de Picas, la poblatana Clàudia Boixader i la navassenca Júlia Llimós, les berguedanes Marta Guirado (portera), Cèlia Guixé (tanca) i Queralt Matamala (portera); les gironellenques Gemma Baraldés (ala-tanca) i Jennifer Serralvo (universal), i les jugadores originàries de Cercs però establertes a Berga Gemma Navarro (pivot) i Marta Navarro (ala) configuren una plantilla que el proper curs esportiu militarà, per segona vegada en les dissets temporades d’història del conjunt femení federat del FS Casserres, a la Divisió d’Honor Catalana.

La formació casserrenca va segellar el seu primer ascens a la categoria el juny del 2021. Aquesta primera estada va ser efímera. «Les jugadores van palesar que tenien prou nivell per competir a la Divisió d’Honor Catalana, tot i debutar-hi totes, però el fet de tenir una plantilla massa curta i les cinc places de descens previstes per la federació per compensar els desajustos provocats a les lligues per la pandèmia, ens van impedir aconseguir la permanència», argumenta Xavier Parcerisa.

Les berguedanes no van defallir i es van conjurar durant l’estada de pretemporada a Castellar de n’Hug per assolir el títol i recuperar una plaça a l’elit. Dit i fet. «El primer objectiu que ens vam marcar en un grup en el qual l’SD Espanyol i els filials de l’AE Les Corts i del Mecanoviga Eixample, dos equips que militen a la Segona Divisió Nacional, es presentaven com els principals oponents, va ser mantenir opcions reals de lluitar pel campionat en acabar la primera volta de la competició».

El Montepio FS Casserres va aconseguir aquest propòsit malgrat cedir dues derrotes i una igualada, les úniques de l’exercici, a cavall dels mesos de novembre i desembre. Després, les berguedanes van guanyar els següents setze partits de lliga. Aquesta sèrie va incloure els meritoris triomfs signats a les pistes de l’SD Espanyol (2 a 3) i del Mecanoviga Eixample B (1 a 2). «En aquest darrer matx, Marta Guirado va fer un partidàs i l’entrenador de les amfitriones em va comentar que hauria de ser il·legal jugar amb una portera d’aquest nivell», revela Parcerisa. El Montepio FS Casserres va certificar la consecució matemàtica del títol a la pista de l’Atlètic la Palma (1 a 5).

A hores d’ara, Xavier Parcerisa, tècnic de la formació casserrenca des de la seva creació, amb l’excepció d’un curs esportiu, entoma el desafiament «de configurar una plantilla més àmplia, amb vuit o deu jugadores de pista i dues porteres, per tal d’afrontar aquesta segona etapa a la Divisió d’Honor Catalana amb els fonaments necessaris per consolidar l’equip a la categoria». La capacitat de l’entrenador berguedà per descobrir i captar nous valors i la perseverança de directius com Joan Ramon Circuns i Josep Riu, que han treballat de forma ininterrompuda pel FS Casserres des de la constitució de l’entitat, el juliol del 1988, de ben segur que ho possibilitaran.