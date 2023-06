El Covisa Manresa té entre cella i cella pujar a Segona Divisió i ara ho intentarà amb un projecte que el seu president, Pere Joan Pusó, considera que ha de ser "més sòlid, a dos o tres anys vista". Per això ja fa setmanes que va informar que ha recorregut a un vell conegut. Paco Cachinero ja va donar alegries en dues etapes anteriors i, quatre anys després, torna al Pujolet per aspirar al màxim.

Ell mateix explicava aquest dijous, en la seva presentació, que "sempre tens la il·lusió de tornar a Manresa. Les altres vegades hi he estat molt bé, hi hem encaixat, i sabia que feia un any que tenien entrenador. Quan em va trucar el Pere vaig estar molt agraït, pensant en un bon projecte i, si es pot pujar, perfecte".

Per aconseguir-ho, el Covisa ha endegat una campanya de renovacions massives de tots els jugadors de la primera plantilla excepte Manu i Xavi Cols, que segons Pusó no continuen "per decisió pròpia". A part d'incorporacions de la base, també han arribat els germans David i Aarón Lozano, del Salou, per apuntalar la plantilla.

Cachinero, que ara viu a Santa Coloma de Queralt després d'entrenar el Linyola (Tercera) i el Valls (Divisió d'Honor) en els últims anys, explica que l'ascens "ha de ser una meta. Però per aconseguir-ho, hem d'assolir d'altres objectius intermedis, com ara que l'equip jugui bé, obtingui bons resultats i formem un bon grup. Si és aquest any, perfecte, però si és més endavant no passa res".

Confiança vital

Per al president, la paraula clau és "confiança". No ha volgut fer comparacions amb l'anterior tècnic, Borja Burgos, a qui no es va renovar el contracte tot i jugar les fases d'ascens. "Estem agraïts a la feina feta, però no mirem enrere. Si tens confiança, és igual que es pugi en un any, en dos o en tres o no es pugi. Recordo que quan vam ser a Divisió de Plata va ser després d'un projecte de dos o tres anys. Si veiem millora, ja és important i sabem que n'hi haurà perquè el Paco sap com treure rendiment dels jugadors. També sap que no ens pot demanar la lluna, des del punt de vista econòmic".

En aquest aspecte, Pusó ha donat un toc al nou Ajuntament en queixar-se "de la punxada d'enguany amb la subvenció que no ens esperàvem. Vam acordar amb el consistori que els clubs que surten de Catalunya hem de tenir-ne una de més alta i es va resoldre, però enguany ha tornat a baixar. Estem a l'espera de la nova regidoria [que tot sembla indicar que ocuparà Anjo Valentí] per aquest i d'altres temes".

De moment, Cachinero espera continuar tenint el suport d'una afició que es va bolcar amb l'equip en les fases d'ascens. "Buscarem que l'equip aporti qualitat i que el públic s'involucri en el conjunt". De moment, sembla que sense presses, ni urgències.